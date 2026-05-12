Marius Șumudică, atac dezlănțuit la adresa antrenorului de la FCSB: „Rău, rău, rău! Vii și spui lucrurile astea, e clar! O vacanță plătită”

Marius Șumudică (55 de ani) l-a criticat în termeni duri pe Lucian Filip, antrenorul interimar al celor de la FCSB, care a preluat echipa după plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ, fostul antrenor al Rapidului a analizat situația în care se află gruparea „roș-albastră” înainte de barajul pentru Conference League.

Marius Șumudică a criticat dur atitudinea lui Lucian Filip, tehnician sub comanda căruia FCSB a avut evoluții dezamăgitoare în play-out, având un bilanț de un succes, o remiză și un eșec. „FCSB-ul arată rău, rău, rău din punctul meu de vedere. E treaba lui Gigi, el știe foarte bine, el este liderul acolo. Nu îmi place atitudinea antrenorului de acum, să fiu sincer. Nu îmi place modul cum se comportă și cum încearcă să pună problema și să explice că ‘Oricine ar veni aici trebuie să se adapteze, să vină un meci sau două. N-o să-i dau informații în privat’. Și-a asumat acest rol, a rămas acolo, nu știu ce funcție avea înainte.

Toată lumea știe ce se întâmplă la FCSB, nu trebuie să ne ascundem și el vine și spune lucrurile astea. Deci tu îți asumi această responsabilitate, ca un lider. În fața vestiarului ar trebui să fii un lider, ar trebui să îți placă să preiei controlul, trebuie să urăști să fii pasiv și să nu faci nimic, dacă vrei să fii antrenor. Liderul se naște, nu se produce. Trebuie să urăști să fii condus de alții. Ceea ce nu se întâmplă la FCSB. În momentul de față el nu are nicio dorință de a ieși în evidență, de a conduce, iar vestiarul simte. Dacă tu vrei să eviți rolul de lider la FCSB, OK, dar ai o mare problemă.

Atunci ți se va impune responsabilitatea. Se vede clar că nu este o dorință de a deveni lider, de a conduce vestiarul, cât poți, fiindcă la Gigi nu poți, să te impui, să te respecte jucătorii. (n.r. pe un astfel de antrenor jucătorii nu-l vor respecta niciodată?) Nu. N-am nicio problemă cu acest băiat, dar nu mi-a plăcut modul lui de… Dădea lecții deja viitorilor antrenori care vin. Eu am declarat că nu îmi doresc să ajung acolo, eu ies din această ecuație, dar ca antrenor, vorbesc de ceea ce se întâmplă și de ceea ce trebuie să tinzi ca antrenor”, a afirmat experimentatul tehnician la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ. .

Marius Șumudică, verdict dur cu privire la șansele FCSB-ului de a evolua în Conference League

Apoi, Marius Șumudică a analizat situația în care se află FCSB cu puțin timp înainte de semifinala barajului pentru Conference League, în care gruparea „roș-albastră” o va înfrunta pe FC Botoșani. „Exact ceea ce se antrenează, asta joacă. Ok, Gigi face schimbări, dar fotbalul e ca mersul pe bicicletă, nu-l uiți niciodată. FCSB-ul în momentul de față este într-o vacanță plătită. Ei cred că intrând pe teren pot câștiga cu orice fel de adversar din play-out și uite că nu se întâmplă. Au asigurat locul de baraj, dar asta nu înseamnă că joci în Conference League.

Dacă ieri (n.r. luni) Botoșaniul juca împotriva FCSB-ului în locul celor de la Unirea Slobozia, îi bătea. (n.r. crezi că se întoarce Elias?) Primul avion. Hai să ne gândim, se întoarce Elias și cu Pintilii. Tu, Elias Charalambous, ai plecat într-un moment. Vii încă o dată și îți mai iei o scatoalcă, ferească Dumnezeu, pierzi barajul. Ești antrenor două meciuri sau doar un meci. Este o mutare destul de riscantă. Și eu sunt convins că se va întoarce.

Gigi este un tip foarte optimist, care încearcă să imprime echipei acest optimism, dar în momentul în care nu este mulțumit de ceea ce vede, caută motive. În momentul de față există două probleme la FCSB. Prima este că joacă în play-out, iar competiția nu se ridică la nivelul din play-off. În al doilea rând, ei până la meciul cu Slobozia au crezut că atât cu FC Botoșani, cât și cu Dinamo, numai ceea ce au făcut ei în Europa și trecutul lor le dă prima șansă. Total eronat”, a fost concluzia dură a tehnicianului la o zi după .