Marius Șumudică, atac dezlănțuit la conducerea Rapidului înaintea derby-ului cu FCSB: ”Ar fi prăpăd dacă aș vorbi ca suporter”

În Giulești scandalul este cât casa după ce Liviu Ungurean, liderul galeriei, a anunţat clar la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că pentru că la echipă este debandadă şi este nevoie de un şoc pentru a ieși din pasa proastă.

Atac neașteptat de la Marius Șumudică înainte de Rapid – FCSB

În ciuda faptului că este convins fanii giuleșteni își vor susține favoriții la derby-ul cu FCSB, din etapa a 5-a a play-off-ului din SuperLiga, Marius Șumudică a avut un atac virulent îndreptat către conducerea clubului.

”E o săptămână grea pentru Rapid, cu multe frământări la nivelul clubului, cu patroni, președinți care dau anumite declarații. Șefii de galerie dau declarații în contradictoriu, n-aș vrea să vorbesc despre Rapid.

N-aș putea să vorbesc ca suporterul Șumudică, pentru că sunt antrenor. Ar fi prăpăd dacă aș vorbi ca suporterul Șumudică. La Rapid este Mutu, care încearcă să-și facă treaba cât mai bine și nu e frumos să vorbesc eu, din postura de antrenor. Nu știu despre demersul suporterilor de la Rapid, jur.

Eu spun un lucru clar de la început, am spus mereu lucrurilor pe nume. Am foarte mulți prieteni rapidiști, Gigi Corsicanu, Bocciu, toți șefii de la brigăzi. Am crescut cu ei, îi cunosc”, a declarat Șumudică, la emisiunea .

De ce se teme Șumudică pentru Rapid

Tehnicianul consideră că dacă FCSB ar câștiga titlul de campioană în urma unei victorii în fața Rapidului în ultima etapă a play-off-ului din SuperLiga, ar fi cea mai mare palmă primită de suflarea giuleșteană.

S-a creat emulație la Rapid, lumea așteaptă să meargă la un spectacol. Nu știu de acest demers și ar fi trebuit să știu, cred că aș fi aflat. Cred că suporterii Rapidului nu vor face acest lucru și vor susține echipa la meciul cu FCSB.

Vor să bată FCSB-ul, ca FCSB să nu fie campioană în anul centenarului Rapidului. Eu vreau să ies din ecuația asta, foarte mulți spun că Șumudică bagă bățul prin gard la Rapid. Nu am putere! Financiar nu se pune problema, pentru că suporterii Rapidului nu pot fi cumpărați.

În anul Centenarului, dacă se va întâmpla ca FCSB să ia campionatul și ultimul joc să aibă loc pe Arena Națională, cu 40-50.000 de suporteri FCSB-iști și doar 3-4 mii de rapidiști, ar fi cea mai mare palmă dată suporterilor clubului Rapid, președintelui, jucătorilor, o palmă pentru tot ce înseamnă fenomenul Rapid!

Dacă FCSB, care n-a mai luat titlul de opt ani, va lua titlul învingând-o pe Rapid, ar fi cea mai mare pată, peste sfertul de finală UEFAntastic. Mie de-asta mi-e frică și cred că, dacă s-ar ajunge la acea zi, mi-aș închide telefonul, n-aș mai răspunde nimănui, n-aș mai fi om!”, a continuat el.

De ce nu e posibilă o revenire a lui Șumudică în Giulești

Numele lui Marius Șumudică a fost tot timpul rostit în Giulești când s-a vorbit despre schimbarea de antrenor, dar tehnicianul a mărturisit că nu se pune problema să revină pentru moment la Rapid, deoarece are o clauză de reziliere destul de mare cu Al Raed.

”Ieri (n.r. – miercuri) am vrut să intru în emisiune, tocmai să excludem varianta Șumudică la Rapid. Eu mă aflu sub contract cu Al Raed, mai am un an de contract, iar clauza de reziliere este una foarte mare.

Nu de ordinul milioanelor, dar aproape de un milion. Mi-ar fi greu să plătesc această sumă, chiar dacă este vorba de Rapid, dar nici ei nu pot să plătească. Nu s-a pus problema să ne înțelegem, dar în momentul de față sunt foarte bine remunerat aici, sunt respectat și mă simt ok.

Sunt mulți care spun că vor să îl înlătur pe Daniel Niculae. Dragii mei, Șumudică este foarte greu să vină la Rapid în următorul an”, a mai spus Marius Șumudică.

După ce a primit asigurarea de la Victor Angelescu, Adi Mutu este . Finanțatorul în vârstă de 59 de ani a exclus varianta plecării ”Briliantului” de pe banca tehnică, chiar dacă Rapid este fără victorie în play-off.