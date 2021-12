Marius Șumudică atacă virulent conducerea FRF pentru că nu i-a propus postul de selecționer: ”Să-l pună pe Stoichiță, e cel mai bun!”

Federalii au negociat până acum cu Gheorghe Hagi, Răzvan Lucescu şi , însă s-au lovit de refuzul celor trei tehnicieni.

Președintele Răzvan Burleanu și directorul tehnic Mihai Stoichiță s-au întors din Franța, unde au discutat cu Adrian Ursea și Ladislau Boloni, și au precizat că pe listă au mai rămas doar .

Șefii FRF, atacați dur de Marius Șumudică

Marius Șumudică este pe ultimul loc în Turcia cu Yeni Malatyaspor, dar consideră că ar fi trebuit să se afle printre tehnicienii cu care FRF să înceapă negocieri. Sosit în țară, tehnicianul nu a ratat ocazia de a-i ataca pe Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță pentru felul cum gestionează situația de la echipa națională.

”Oarecum te deranjează pentru că am avut nişte performanţe în fotbalul românesc. Am realizat ceva. Dar nu ştiu care sunt criteriile după care se aleg selecţionerii. Momentul respectiv, ceea ce ai făcut, ce experienţă ai, ai câştigat trofee, ai jucat Champions League, ai jucat Europa League, adică sunt…

Eu mă calificam aşa, când am făcut o acoladă mă gândeam ceea ce am realizat eu în cariera mea. Să câştigi campionatul cu Astra, să iei o Supercupă, să te califici de două ori în grupe, să ieşi din grupele Europa League… erau nişte performanţe. Am fost ales antrenorul anului în 2016-2017, adică aveam ceva în spate. Dar probabil că sunt alte criterii. Interese e mult spus”, a declarat Șumudică, conform .

Șumudică nu înțelege cum nu a intrat în vederile federației

Antrenorul în vârstă de 50 de ani, care în urmă cu 24 de ore după eliminarea Malatyeispor din Cupa Turciei, s-a arătat deranjat că înaintea sa au fost contactați tehnicieni fără experiență.

”Sunt oameni care probabil se uită la ce se întâmplă acum. Şumudică neavând rezultate la Malatya nu mai este luat în calcul. Pe mine nu mă deranjează că nu mă numeşte cineva, dar din 10 sau 20 de antrenori care erau puşi pe o listă să nu apar şi eu şi să apară nişte antrenori care abia au dat cu nasul de mirosul ierbii. E jenant!

Eu în momentul în care am spus de un Dan Petrescu, indiferent că a venit după mine la CFR Cluj, de Gică Hagi, de Victor Piţurcă, de Răzvan şi Mircea Lucescu, sunt antrenori cu care nu pot să mă compar în momentul de faţă”, a spus el.

Toate tunurile pe Stoichiță

În finalul intervenției, Marius Șumudică s-a enervat și l-a pus la zid pe șeful Comisiei Tehnice din cadrul FRF, Mihai Stoichiță, despre care se spune că ”taie și spânzură” la naționale, apreciind ironic că ar fi cea mai bună soluție pentru banca tehnică a ”tricolorilor”.

”Nu spun că merit să fiu chemat înaintea acestor antrenori. Dar uşor-uşor coborând şi fiecare refuzând… cred că mai trebuia să urc şi eu în clasament şi să fiu pe listă. Dar nu am prins săracul nici ultima treaptă. Am alunecat şi m-am dus în jos.

Eu sincer în momentul de faţă l-aş pune pe domnul Stoichiţă. Cred că domnul Stoichiţă e cel mai bun şi cel mai în măsură să conducă. El e de cinci ani în miezul problemei, am văzut că dă din tribună ordine. Face! Cred că este un om foarte bine pregătit… Dacă apare domnul Stoichiţă cred că dau ăştia vreo derogare şi apare şi prin Qatar”, a încheiat ”Șumi”.