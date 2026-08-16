Marius Șumudică, atac la Folha după Corvinul – CFR Cluj 3-0: „Parametri fizici de Divizia C!”

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Marius Șumudică (55 de ani) are de muncă la CFR Cluj. Primul meci de la revenire pe banca ardelenilor a fost cu ghinion pentru tehnician. Formația din Gruia a pierdut la scor de neprezentare la Arad cu nou-promovata Corvinul Hunedoara. Noul antrenor nu l-a menajat deloc pe predecesorul său, Antonio Folha (55 de ani).

Marius Șumudică a explodat după Corvinul – CFR Cluj 3-0: „Asta e mai grav!”

informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Debutul tehnicianului pe banca ardelenilor a fost unul de coșmar. Ardelenii au pierdut la Arad, cu nou-promovata Corvinul Hunedoara, scor 0-3. Șumudică a pus eșecul pe seama mandatului lui

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„Cred că trebuie sacrificate următoarele două-trei meciuri, pentru că stăm foarte rău fizic. E adevărat că au călătorit, s-au întors de la Tromso, am făcut 5 ore până aici (n.r. la Arad), îi înțeleg. Dar nu înțeleg să iei gol în minutul 44 din fază fixă, le atrag atenția la pauză, apoi iar luăm gol din fază fixă.

Ăștia suntem, știam unde am venit, mi-am asumat, nu fug de greu, dar eu voi fi răspunzător de rezultate din octombrie încolo. Până atunci echipa asta trebuie pregătită, nu există! Dacă nu poți să alergi, nu poți să joci fotbal în ziua de azi. Ori pui piciorul, ori nu se poate. Avem nevoie de timp, parametrii fizici sunt de Divizia C. N-am găsit nimic, asta e mai grav!”, a tunat noul antrenor al lui CFR Cluj.

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Pentru CFR Cluj urmează derby-ul cu FCSB

După primele cinci etape din SuperLiga, CFR Cluj este pe locul 13, cu trei puncte. Următorul meci al echipei lui Marius Șumudică este derby-ul cu FCSB. Confruntarea va avea loc pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, duminică, 23 august, de la ora 21:30. „V-am spus, voi fi răspunzător după acea întrerupere din septembrie. Chiar dacă voi sacrifica meciul cu FCSB, trebuie să încărcăm, pentru că nu putem să alergăm. Am făcut ieri un antrenament de 30 de minute. Vom avea săptămâna asta discuții, cine vrea să plece, să plece. Nu e ușor să aduci jucători, toată lumea se interesează, știe situația și ne lovim de refuzuri.

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Jucătorii refuză pentru că citește toată lumea ce se întâmplă, se documentează. Nu mă interesează, trebuie să uităm acest meci, e un debut nefericit, dar puteți să mă trageți la răspundere din momentul în care voi pregăti echipa. Să am jucători care aleargă 6-7 kilometri în 90 de minute, n-am cum să accept așa ceva!”, a declarat Marius Șumudică, după Corvinul Hunedoara – CFR Cluj 3-0.