Marius Șumudică, atac la șefii lui Gaziantep: „Nu mai pot să tac!”

Marius Șumudică, atac la șefii lui Gaziantep. Nemulțumit de lipsa de activitate a clubului pe piața transferurilor, Șumudică a sărit la gâtul oficialilor turci.

Tehnicianul român este foarte deranjat de incapacitatea conducerii de a întări lotul și se plânge de numărul redus de jucători pe care îi poate antrena în prezent.

Gaziantep a început sezonul cu o înfrângere și un egal, iar Marius Șumudică nu este deloc optimist în privința viitorului echipei, dacă oficialii nu reușesc să aducă noi fotbaliști.

Marius Șumudică, atac la șefii lui Gaziantep. Câți jucători are la dispoziție

În primele două etape ale sezonului, echipa lui Marius Șumudică a fost învinsă de Galatasaray cu 1-3 și a remizat 2-2 cu Karagumruk. În sezonul precedent, echipa la care evoluează și Alexandru Maxim a terminat pe locul opt și a fost o nucă tare ăn campionat.

Lipsa transferurilor din pauza competițională l-a dezamăgit total pe antrenorul român, care s-a plâns din nou în presa din Turcia că nu poate face față competiției cu un lot atât de subțire. Șumudică susține că are la dispoziție doar 16 jucători!

„Am avut la antrenamente săptămâna trecută doar 16 jucători. Nu există competiție în echipă, sunt diferențe uriașe între ce era anul trecut și echipa de acum. Am întârziat foarte mult cu transferurile. Am tăcut până acum, am așteptat, am avut răbdare, dar nu pot accepta să fiu luat peste picior. Numele meu nu poate fi luat la mișto, pentru că altfel nu mă pot concentra la fotbal.

La acest club, toată responsabilitatea e pe umerii mei și eu voi fi arătat cu degetul dacă lucrurile nu merg cum trebuie. Dacă pierd trei sau patru meciuri în campionat, sunt dat afară. Mă străduiesc cât de tare pot, dar lucrez cu doar 16 jucători, iar timpul nu e de partea noastră.

Trebuie să facem și noi un transfer măcar, nu sunt supererou. Urmează să jucăm cu Goztepe și Trabzonspor și dacă nu scoatem rezultate bune, eu o să răspund. O să fiu singurul răspunzător. Înțeleg că cei din conducere fac eforturi, toată lumea iubește clubul ăsta, dar dacă e să meargă rău lucrurile, eu pic la jumătate”, a spus Șumudică potrivit Karadenizdesonnokta.

Presiune pentru transferul lui Denis Alibec: „Marchează măcar 10 goluri doar în tur!”

Marius Șumudică a vorbit din nou și despre venirea lui Denis Alibec. Tehnicianul lui Gaziantep visează în continuare să îl antreneze din nou pe vârful Astrei Giurgiu. Conducerea clubului său nu a reușit până acum să ajungă la o înțelegere cu Ioan Niculae, patronul formației giurgiuvene.

„L-am dorit tot timpul pe Denis Alibec. E un jucător foarte bun și îl doresc în mod special. Dacă îl aducem aici, va înscrie cel puțin zece goluri în turul campionatului. Și el a vrut să ajungă aici. Clubul Astra a cerut un milion de euro în schimbul său. Românii au acceptat chiar și 800 de mii de euro până la urmă, dar tot n-am reușit să finalizăm transferul.

Dacă îl aducem pe Alibec, am avea oportunitatea să îl vindem mai departe, dar conducerea pare că nu înțelege. Respect politica clubului, dar în același timp e perfect normal să cer și eu transferuri. Dacă vine alt antrenor, în prima zi pe care o va petrece aici va cere și el un transfer. Așa că cer și eu”, a mai spus Șumudică.