Marius Șumudică, atac nuclear: ”Gâlcă a pierdut vestiarul din momentul numirii! Insuccesul meu de la Rapid, de anul trecut, este performanța erei Dan Șucu!”

Nicio surpriză pe Cluj Arena, sâmbătă seara. În al doilea meci de play-off al rundei cu numărul 8, ”U” a trecut la limită de Rapid, scor 1-0, și s-a apropiat la doar un punct de Universitatea Craiova. Dincolo, giuleștenii au ”realizat” un careu de eșecuri în urma acestui rezultat început pe 19 aprilie (0-1 la Craiova). Marius Șumudică a analizat în termeni extrem de duri situația de la fosta sa echipă.

Marius Șumudică, comparație între sezonul actual și cel în care el a condus echipa din Giulești: ”Insuccesul meu de la Rapid, de anul trecut, este performanța erei Dan Șucu!”

În doar două luni, de la o echipă aflată pe locul 1, după succesul spectaculos cu Dinamo (3-2), Rapid a ajuns ciuca bătăilor în SuperLiga. De pe 14 martie, echipa din Giulești nu mai bate pe nimeni. Sâmbătă, pe Cluj Arena, elevii lui Costel Gâlcă au pierdut din nou și au ajuns la 6 eșecuri în ultimele 7 runde de campionat.

, duminică, într-o intervenție video la FANATIK SUPERLIGA. Tehnicianul de 55 de ani i-a transmis un mesaj direct patronului clubului alb-vișiniu. ”Șumi” a spus că ceea ce a realizat el în urmă cu un sezon, locul 5, a reprezentat ”performanța erei Șucu” la această echipă.

”(…) Tind să cred că ‘insuccesul’ meu de anul trecut a devenit performanța erei Șucu. Deci este performanța erei Șucu. Să termini pe locul 5 în condițiile în care am terminat cu echipa de când am luat-o de pe locul 14 și să joc semifinală de Cupă sunt cele mai bune rezultate din era Șucu. Nu a jucat nimeni semifinală de Cupă. Este cea mai mare performanță, dacă o pot numi performanță”, spune Șumudică.

Șumudică, devastator față de antrenorul Rapidului: ”Gâlcă a pierdut vestiarul din momentul numirii!”

și o remiză în ultimele 7 etape din prima ligă. Specialiștii din fotbal sunt convinși că antrenorul Costel Gâlcă a pierdut controlul vestiarului. Tot la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a comentat și el acest aspect. Fostul tehnician din Giulești este extrem de dur și spune că, de fapt, Gâlcă nu a controlat niciodată cu adevărat lucrurile la echipă.

”(n.r. Când a pierdut Gâlcă hățurile?) În momentul în care a fost instalat. Gâlcă, în momentul în care a venit la Rapid, toată lumea se aștepta să ceară, să facă, să nu știu ce. Gâlcă nu a ieșit în presă și nu a spus nimic că nu are jucători, că sunt accidentați, că are conflicte, că nu știu ce, decât în momentul în care nu mai avea rezultate.

Gâlcă a avut avantajul față de alții, față de mine de exemplu, că a avut pregătire de vară. A avut șansa să-și contureze lotul. A avut suporterii lângă el. Uitați-vă și în momentul de față că suporterii au fost lângă echipă până li s-a umplut paharul. (n.r. I s-a strigat demisia?) Galeria sau la unison așa stadionul sub nicio formă. Sub nicio formă. A avut toate ingredientele să facă performanță”, spune Șumudică.

Ce mesaj le-a transmis Șumudică celor din conducerea Rapidului după despărțirea din 2025

În emisiunea de la FANATIK de duminică, Marius Șumudică a mai dezvăluit mesajul pe care i l-a transmis conducerii clubului, încă de anul trecut. Antrenorul le-a recomandat decidenților din Giulești să aducă cel puțin 6-7 jucători de valoare.

”Eu când am plecat de la Rapid am spus un singur lucru, chiar dacă am deranjat, chiar dacă am deranjat și chiar dacă deranjez și acum. O spun încă o dată public. Rapidul, i-am spus domnului Victor Angelescu, îmi e martor tot staff-ul meu și mai erau persoane. Rapidul are nevoie urgentă, indiferent cine va veni antrenor, de 6-7 jucători. Poate vine și Pancu, poate vine și Dan Petrescu. Să stea amândoi pe bancă. Rapidul, dacă nu își aduce 6-7 jucători, dar jucători, fotbaliști, nu jucători de fotbal, fotbaliști, va avea același an ca și anul acesta”.