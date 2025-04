Marius Șumudică, atac nuclear la Elias Charalambous și FCSB: „Mucles! Să iasă public și să își prezinte scuzele”. Video

Marius Șumudică (54 de ani) s-a dezlănțuit după CFR Cluj – Rapid 1-1. Antrenorul grupării de sub Podul Grant a pus tunurile pe rivalii de la FCSB, în frunte cu Elias Charalambous. Șumudică i-a cerut fostului său elev de la FC Vaslui să își prezinte scuzele.

Marius Șumudică a pus tunurile pe Elias Charalambous: „Toți cei de la FCSB au zis o bazaconie”

Marius Șumudică a venit cu un răspuns pe măsură pentru FCSB și pentru antrenorul campioanei, Elias Charalambous. După prima etapă din play-off, când roș-albaștrii au remizat contra Rapidului, scor 3-3,

„Astăzi (n.r. duminică, 16 martie) am jucat pentru CFR! Astăzi ai pierdut titlul”, i-ar fi transmis Marius Șumudică lui Elias Charalambous, conform

După ce , Șumudică a lansat un atac nuclear împotriva rivalilor și după CFR Cluj – Rapid 1-1. În urma remizei din Gruia, FCSB a rămas pe locul 1 în SuperLiga, la două lungimi de rivala din Ardeal.

„Un meci disputat, cu două reprize diametral opuse. În prima repriză am părut o echipă adormită, păream deja în vacanță și nu știu de ce. La pauză am avut un discurs mai aprig, am schimbat sistemul de joc. Cred că repriza a doua ne aparține în totalitate.

Am văzut niște mizerii și domnul Charalambous ar trebui să-și ceară scuze în momentul de față, fiindcă eu am multe defecte, dar nu sunt mincinos. Niciodată nu am spus că joc pentru CFR. Ar trebui să iasă public acum, mai ales datorită acestui rezultat și să-și ceară scuze. Toți cei de la FCSB care au spus că Șumudică a zis o asemenea bazaconie. Am demonstrat azi!

Niciodată nu o să-mi dezamăgesc părinții, suporterii și clubul pe care îl iubesc, eu nu o să fac mizerii niciodată. Și atunci ar trebui să… mucles toți cei care vorbesc despre Rapid, că fac aranjamente”, a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă de după CFR Cluj – Rapid 1-1.

Elias Charalambous a fost adus în România de Marius Șumudică, în vara lui 2012, când actualul tehnician al Rapidului o pregătea pe FC Vaslui. Cei doi se cunosc din perioada în care ambii erau jucători și au fost colegi la Omonia Nicosia (2004).

Dacă încep să vorbesc despre anumite lucruri care s-au întâmplat, va fi un scandal mare, așa că e mai bine să tac din gură și să nu zic nimic. M-au surprins lucrurile pe care le-am auzit” – Elias Charalambous, la conferința de presă de după FCSB – Rapid 3-3