Marius Șumudică, atac nuclear la Gâlcă: „Costele, e o greșeală foarte mare! Acești jucători te-au ajutat să iei clauza de la Rotaru!”. Lecție de tactică în direct. Exclusiv

Costel Gâlcă, taxat de Marius Șumudică! Fostul tehnician din Giulești pune tunurile pe principalul celor de la Rapid. „Spui că ești cel mai bun antrenor și nu ai ce antrena”.
Alex Bodnariu
22.12.2025 | 13:08
Marius Șumudică nu a mai rezistat! Costel Gâlcă, taxat după FCSB - Rapid
Rapid a dezamăgit în derby-ul cu FCSB. Echipa lui Costel Gâlcă a fost învinsă de rivalii de la FCSB, pe Arena Națională, scor 1-2, iar Marius Șumudică l-a taxat pe antrenorul giuleștenilor, care, în opinia sa, a dat o declarație total nepotivită.

Costel Gâlcă, luat tare de Marius Șumudică! Declarația neinspirată a antrenorului de la Rapid

Costel Gâlcă s-a plâns după meciul cu FCSB de calitatea lotului pe care îl are la dispoziție. Tehnicianul își dorește în iarnă noi achiziții pentru a-și putea duce la capăt obiectivele propuse la startul acestui sezon de SuperLiga. Totuși, nu toată lumea a privit cu ochi buni aceste declarații.

Marius Șumudică l-a taxat pe Costel Gâlcă. Fostul antrenor de la Rapid este de părere că actualul tehnician nu avea niciun motiv să iasă public cu astfel de declarații, întrucât nu fac decât să tensioneze și mai mult atmosfera din vestiar și să dea vina pe jucători pentru insuccese.

„Am văzut o declarație a lui Costel Gâlcă care nu trebuia să facă parte din portofoliul unui antrenor. Rapid duce lipsă de lideri. În momentul în care te gândești că peste două săptămâni te vei întâlni iar cu 90% dintre acești jucători, nu este oportun să spui că nu ai calitate, ci cantitate. Cred că este o greșeală foarte mare. Așa cum îl știam eu, un om echilibrat, nu trebuia să spună public așa ceva. Poți discuta asta cu conducerea, dar nu ieși public.

Nu spui că ai cantitate și nu ai calitate. Practic, spui că ești cel mai bun antrenor și nu ai ce antrena. Acești jucători te-au demis de la Craiova, când te-au bătut pe Giulești, deși aveai un lot mai bun. Acești jucători te-au demis, practic te-au ajutat să îți încasezi clauza de la domnul Rotaru. Problema nu este calitatea la această echipă. Din punctul meu de vedere, fotbalul Rapidului este mult inferior calității lotului. Nu calitatea e problema. Trebuie să știi să folosești calitatea. Mulți jucători au calitate, dar trebuie antrenați”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Unde a pierdut Rapid meciul cu FCSB. Analiza lui Marius Șumudică

Mai mult, fostul antrenor al formației din Giulești a explicat cum a pierdut Rapid meciul cu rivalii din Capitală. Șumudică consideră că jucătorii Rapidului au evoluat cu mult prea puțină intensitate și au fost surprinși de viteza și ritmul celor de la FCSB.

„Gâlcă trebuie să vadă ce s-a întâmplat ieri. A fost o echipă lungă, întinsă pe 70 de metri. Te-a prins FCSB. Nu a fost agresivitate. Indiferent de ce se întâmplă, nu spui ce ai spus ca să dai vina pe jucători. Rapid, în momentul de față, nu joacă la calitatea pe care o au jucătorii. Asta este problema. Asta se poate antrena.

Fără intensitate și fără ritm, înainte de cereri și de scuze. Văd că toată lumea spune că are nevoie de transferuri și de întăriri. Înainte de scuze, trebuie să existe o responsabilitate a antrenorului. Încă o dată repet. Fotbalul Rapidului, în momentul de față, este inferior față de calitatea lotului”, a mai spus Marius Șumudică.

