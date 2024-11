Marius Șumudică, avertisment dur înainte de Rapid – Hermannstadt: „Când intră Șumudică în vestiar nu există relaxare”. Video

Marius Șumudică își ține fotbaliștii în priză înainte de Rapid – Hermannstadt. Antrenorul în vârstă de 53 de ani nu concepe ca echipa sa să fie relaxată după ultimele rezultate pozitive.

Marius Șumudică trage un semnal de alarmă înainte de Rapid – Hermannstadt: „Ar fi o prostie să te relaxezi”

În etapa a 15-a, ultima din turul sezonului regulat, Rapid primește vizita lui Hermannstadt. Meciul se joacă pe Giulești, luni, 4 noiembrie, de la ora 21:00. În ultimele trei partide, alb-vișinii au obținut rezultate satisfăcătoare. Victoriile cu Farul (5-0) și și remiza cu FCSB (0-0). Șumudică vrea ca fotbaliștii săi să își mențină concentrarea, chiar dacă întâlnesc un adversar în degringoladă. Echipa lui Marius Măldărășanu are 6 jocuri la rând fără victorie, dintre care ultimele 4 au fost înfrângeri.

„Ne așteaptă un meci greu cu o echipă care e în suferință. Veți și voi ce se întâmplă în Liga 1. Există posibilitatea oricărui rezultat. Nu există echipe mici . Cu 1-2 victorii legate accezi în primele 6, pe cand daca pierzi 2 meciuri ești la retrogradare. E foarte strâns.

Următoarele două meciuri întâlnesc echipe cu antrenori foști colegi de-ai mei, cu care am fost campion, Măldărășanu și Rednic. E probabil și ambiția lor. Ce pot să fac e doar să le transmite elevilor mei că n-am realizat nimic. Suntem de parte ce ne dorim încă. Mâine va trebui să arătăm la fel de bine ca în ultimele meciuri și să tranșăm meciul în favoarea noastră, să luăm 3 puncte.

Nu va fi ușor, dar cred că suntem pregătiți. Noi suntem singura echipă care am respectat Cupa. Eu n-am schimbat nimic. Am jucat cu titularii la Botoșani”, a declarat Marius Șumudică, înainte de Rapid – Hermannstadt.

Șumudică nu se teme că l-ar putea demite pe Măldărășanu

Înaintea meciului cu Rapid, scaunul lui Marius Măldărășanu se clatină. , având în vedere că Hermannstadt e penultima în SuperLiga, cu 13 puncte. Șumudică și Măldărășanu au fost colegi la Rapid, cu care au luat titlul în sezonul 1998-1999.

„Nu știu dacă se pune problema dacă vom câștiga noi ca Măldărășanu să plece de la Hermannstadt. E acolo de atâta timp. Cunoaște locul foarte bine. Dacă era să plece, pleca de atâta timp. Nu știu dacă o înfrângere cu Rapid l-ar putea face să își piardă postul. Este un fost coechipier, un băiat pe care îl respect, dar mâine îmi doresc din suflet să câștigăm.

Toate meciurile sunt periculoase. Meciul cu FCSB a fost tratat ca atare și am încercat să mă închid pe cât posibil. Era o echipă pe val, cu jucători care în orice moment pot face diferența și atunci ne-am transformat în 5-4-1, pentru că voiam în primul rând să îi blochez, după care să reacționăm.

La Rapid când intră Șumudică în vestiar nu există relaxare. Nu se poate. Nu are cum să existe relaxare. Cred. Și am am încredere în staff-ul meu și în toți cei care lucrează în club că nu sunt relaxați. Ar fi o mare prostie să fii relaxat înainte de un meci cu Hermannstadt. ne relaxăm după meci. Să sperăm că rezultatul ne va da șansa să ne relaxăm.

(n.r. – despre revenirea lui Hromada) Hromada e un jucător care dă echilibru la mijlocul terenului și e un jucător important pentru noi. Probleme doar cu Emmers. L-am pierdut pe Emmers. În rest nu avem probleme. Sper să fiu inspirat la ora jocului să aleg cel mai bun 11, după care avem și o bancă promițătoare de pe care oricând cineva poate veni cu un plus. Săpunaru e ok, se antrenează, vom vedea la ora jocului”, a adăugat Șumudică.

„A fost un moment zero după meciul cu Botoșani”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Hermannstadt, Marius Șumudică a vorbit și despre sistemul pe care l-a implementat în Giulești, cu trei fundași centrali.

„Nu știu dacă e vorba de sistem cât și de atitudine. Și sistemul probabil, dar indiferent de sistem contează rezultatele. Cât timp ai rezultate poți juca și 5-5-0, cum au mai spus oameni din fotbal. Important e să câștigi. Dacă vei câștiga, închizi gura tuturor, dacă nu câștigi ești în bătaia puștii. Cred că a fost un moment zero după meciul de la Botoșani când am schimbat sistemul și mi-au intrat și jucătorii care se potrivesc pe sistemul din momentul de față”, a continuat antrenorul alb-vișiniilor.

„Petrila e indispensabil”

Marius Şumudică a fost întrebat despre viitorul lui Petrila şi a transmis că nu se va împotrivi unei plecări, dacă va exista o ofertă de nerefuzat.

„Nu există nicio ofertă pentru niciun jucător, nu am fost anunţat, dacă va exista vreo ofertă, vă spun patronii clubului. Petrila e indispensabil pentru club, nu face obiectul unui transfer. Dacă va fi de nerefuzat, eu sunt antrenor, voi antrena ce am. Nu pot eu să-i spun patronului să nu-l dea pe Petrila. Nu cred că domnul Şucu face lucrurile acestea ca să ţină Rapidul în viaţă şi să trăim din vânzarea de jucători, e benefică şi asta, dar noi nu suntem strâmtoraţi din punct de vedere financiar, suntem puternici”, a conchis Șumudică.