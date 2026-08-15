Marius Șumudică, avertisment dur pentru jucătorii CFR Cluj la primul antrenament: „Dacă facem asta, retrogradăm!”

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Marius Șumudică (55 de ani) a preluat-o pe CFR Cluj într-o situație dificilă. În prima sa conferință de presă după revenirea la echipă, tehnicianul a analizat problemele financiare cu care se confruntă gruparea din Gruia, iar acesta a transmis un mesaj clar jucătorilor din lot înainte de primul său meci, cel contra Corvinului.

Cum a comentat Marius Șumudică situația financiară de la CFR Cluj

„Șumi” a afirmat că jucătorii săi trebuie să pună partea sportivă pe primul plan pentru a redresa echipa, chiar și în contextul problemelor financiare de la CFR. „Eu sunt antrenor, nu este problema mea ce situație financiară este la club. Sper să se rezolve, sunt oameni capabili, Marian Copilu, domnul Ivașcu, Cipri Deac, ei știu foarte bine ce înseamnă CFR Cluj.

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Cine vrea să se înhame la acest proiect, trebuie să pună partea financiară pe planul doi. Dacă dai fotbalului, fotbalul îți va da înapoi. Noi, deocamdată, suntem datori. E adevărat că situația materială îți dă confortul și liniștea de a lucra, în orice domeniu, dar eu niciodată nu m-am gândit la situația materială.

Dacă se va intra în insolvență, cred că nu vor mai fi probleme din punct de vedere al situației materiale. Singura problemă este că nu ai dreptul de a juca în cupele europene, ceea ce afectează puțin mentalul jucătorilor, dar sper să am dibăcia asta și să îi fac să înțeleagă că trebuie să dăm totul pentru a face mai bine decât s-a făcut până acum”, a declarat tehnicianul la conferința de presă. .

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Marius Șumudică, avertisment pentru fotbaliștii de la CFR Cluj

Noul antrenor al CFR-ului le-a transmis clar în vestiar fotbaliștilor că pot pleca de la echipă în cazul în care nu sunt dedicați în totalitate noului proiect. „Le-am spus astăzi, înainte de primul antrenament, ‘Cine vrea să iasă, poate să părăsească în momentul de față cabina’. N-a ieșit nimeni. Eu am venit aici, în aceeași situație sunt și eu.

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Credeți că eu am venit aici și mi-au dat vreun ban acum? Mi-au umplut sacoșa? Nu. Am venit că vreau să muncesc și îmi doresc foarte mult să ajut acest club. Care vor să meargă cu mine la drum, merg cu mine la drum. Care nu, sunt liberi să plece. Fără nicio problemă. Bine, în condițiile în care se așează la masa tratativelor cu clubul și nu știu cum pot părăsi, nu este problema mea.

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Mi-a plăcut atitudinea lor, am stat de vorbă 45 de minute înainte de antrenament și n-am avut niciun fel de problemă. Dacă ne vom gândi numai la bani și la ceea ce vom face, n-avem nicio șansă, retrogradăm anul ăsta. Dacă vor exista astfel de discuții, ne batem la retrogradare, dacă nu vor înțelege că trebuie să lupte pentru culorile astea, să dea totul”, a spus Marius Șumudică. .