Marius Șumudică, avertisment pentru Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj. „Nu va fi ușor. E clar că e o criză acolo”

Ce spune Marius Șumudică despre o eventuală numire a lui Daniel Pancu, fostul selecționer al națioanlei U21, la CFR Cluj. „Mai rău nu se poate”.
Alex Bodnariu
28.10.2025 | 12:59
CFR Cluj e aproape să numească un nou antrenor. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Daniel Pancu este alesul conducerii. Mai trebuie semnate doar actele, iar fostul selecționer al naționalei U21 ar urma să preia controlul după meciul cu Dinamo. Marius Șumudică a comentat această mutare.

Daniel Pancu, alesul conducerii CFR Cluj

Daniel Pancu a rămas liber de contract după Campionatul European U21. Antrenorul declara că vrea să ia o pauză după turneul final și chiar așa a făcut. Acum e gata să preia controlul la CFR Cluj, o echipă aflată într-o criză profundă.

Mutarea se anunță una extrem de interesantă. Daniel Pancu este un antrenor tânăr, dar care a reușit să arate că are lucruri de demonstrat în fotbalul românesc. Vine însă la Cluj într-un moment complicat – CFR-ul e departe de locurile de play-off.

Ce spune Marius Șumudică despre varianta Daniel Pancu la CFR Cluj

Marius Șumudică, un alt antrenor care a pregătit-o în trecut pe CFR Cluj, e de părere că alegerea făcută de Neluțu Varga și Iuliu Mureșan e una de bun augur. Tehnicianul are o relație foarte bună cu Daniel Pancu și crede că acesta poate regla lucrurile în Gruia.

Îi doresc baftă. Este un antrenor din noul val, care va trebui să demonstreze că la un nivel înalt va avea rezultate. Va veni cu energie, cu entuziasm. Sper din toată inima să îi iasă. Nu va fi ușor. E o perioadă delicată, una asemănătoare cu cea pe care am prins-o eu la Rapid.

Eu am văzut declarațiile domnului Mureșan. A zis că trebuie să aducă un antrenor. S-au decis asupra lui Pancu. Din punctul meu de vedere este o decizie foarte bună. Îi țin pumnii. Eu sunt prieten cu el. Îi doresc din suflet să realizeze ce își dorește. E clar că e o criză acolo. Mai rău nu se poate. Din punctul ăsta trebuie să plece. Sunt ferm convins că va fi un plus”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

SCOATE Daniel Pancu pe CFR Cluj din CRIZA? VERDICTUL FERM al lui Marius Sumudica

