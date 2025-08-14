Marius Șumudică, avertisment pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Ia campionatul în România la pas”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a analizat posibilul duel dintre Universitatea Craiova și Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League.

După cum se știe deja destul de bine, cele două echipe urmează să se întâlnească în această fază a competiției în cazul, foarte probabil, în care își vor câștiga dublele din turul trei preliminar.

, în vreme ce turcii s-au impus în deplasare cu norvegienii de la Viking, scor 3-1. Așadar, cele două grupări sunt mari favorite la calificarea mai departe înaintea partidelor retur programate în această săptămână.

Un alt fapt bine știut este că Marius Șumudică a antrenat mai multe echipe din Turcia de-a lungul carierei sale de până acum și deci poate fi considerat un bun cunoscător al fotbalului din această țară.

Verdict îngrijorător pentru olteni:

De alttfel, tehnicianul român chiar s-a aflat în această perioadă în Turcia, acolo unde a urmărit de la fața locului mai multe partide din prima ligă, cum ar fi de exemplu meciul Eyupspor – Konyaspor 1-4.

Așadar, în acest context, Șumudică a făcut o analiză a posibilei duble dintre Universitatea Craiova și Istanbul Bașakșehir și a dat un verdict destul de îngrijorător pentru olteni.

El a apreciat că formația din Turkish Superlig este una foarte puternică, ce dispune de fotbaliști cu o calitate individuală ridicată, și prin prisma bugetului mare în mod evident, o echipă care, în opinia sa, ar avea nivelul de joc necesar pentru a câștiga destul de lejer titlul de campioană în România.

„Bașakșehir ia campionatul în România la pas!”

„Diferență mare, mă uitam la meciurile din România și mă uitam la cele din Turcia, câtă agresivitate, câtă calitate de jucători. Ok, și bugetele, banii, salariile care sunt. Diferență mare, alt fotbal.

O să vedeți. Eu sunt ferm convins că Universitatea Craiova se va califica și va întâlni Bașakșehir. O să vedeți ce fotbaliști. Se poate întâmpla orice, Craiova joacă bine, e pe val, la fotbal se poate întâmpla orice.

Dar să vedeți calitatea jucătorilor, să vedeți ce fotbaliști. Bașakșehir ia campionatul în România la pas”, la FANATIK SUPERLIGA.