Marius Șumudică bagă zâzanie între Nuno Campos și șefii lui Dinamo: „Mi-a spus că nu are condiții de titlu!”

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, în spațiul public au apărut informații despre un presupus conflict între Marius Șumudică și Nuno Campos. Antrenorul ardelenilor a negat existența vreunei dispute și a explicat, în direct la FANATIK SuperLiga, ce au discutat cei doi.

Marius Șumudică, dezvăluiri despre discuția cu Nuno Campos: „Se plângea de condițiile de la Dinamo”

Marius Șumudică a susținut că i-a transmis omologului său că își , însă răspunsul portughezului l-a surprins. Potrivit tehnicianului de la CFR Cluj, Campos ar fi invocat diferențele financiare dintre Dinamo și celelalte pretendente la titlu, în defavoarea echipei sale.

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„Am văzut în media niște comentarii, că am avut un conflict cu dânsul după meci. Eu vorbesc și portugheza. Știe, am fost adversari, își aducea aminte. Ne-am întâlnit, mi-a spus că mi-a urmărit cariera, la început de joc. După, m-am dus, i-am strâns mâna și i-am zis că îmi doresc să câștige campionatul. Și el mi-a răspuns – aveți președintele lui Dinamo (n.r. – în studio) eu nu bag bățul prin gard că nu mă interesează, nu mă bat cu Dinamo – zice: «Conducerea trebuie să facă mai mult, eu nu pot să iau campionatul pentru că nu pot să dau salariile pe care le dau ceilalți». Nu înțelegeam ce vrea să spună. Se plângea de condițiile de la Dinamo, că alte echipe au condiții mai bune, că dau salarii mult mai mari, ceva de genul acesta. Asta a fost singura discuție pe care am avut-o cu dânsul. Puteți să-l întrebați, că nu mint. Nu am avut nicio contradicție”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SuperLiga.

Andrei Nicolescu l-a contrazis pe Marius Șumudică! Ce i-ar fi transmis Nuno Campos

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SuperLiga, Andrei Nicolescu a intervenit și a prezentat versiunea discuției pe care a avut-o cu Nuno Campos. Președintele lui Dinamo a sugerat că între cei doi antrenori ar fi existat o neînțelegere: „Acolo cred că și el a înțeles greșit pentru că el mi-a spus că tu i-ai spus: «Trebuie să fii campion». Și el a zis: «Nu trebuie, că sunt alții care trebuie». Eu mai am…”, a declarat și Andrei Nicolescu.

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Marius Șumudică a insistat că discuția a avut loc în limba portugheză și că mesajul său a fost unul de apreciere pentru jocul prestat de Dinamo: „Eu nu am vorbit engleză cu el. Am vorbit portugheză. Și i-am zis: «Vreau să câștigați campionatul pentru că meritați». Și el mi-a zis: «Noi nu avem condiții ca să câștigăm campionatul». Dacă el ți-a spus altceva, treaba lui. Eu nu te mint. Și nu mă interesează. Doar am vrut să-i spun că la jocul pe care îl prestează Dinamo trebuie să se bată și să ia campionatul. Dinamo este o echipă care joacă foarte frumos. Ce trebuia să fac, să mă cert cu el după meci? Eu îl respect, îi urez baftă, e un antrenor bun, a făcut schimbări bune, dar eu sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor mei”, a completat tehnicianul.