Marius Șumudică, car de nervi pe jucătorii săi după o nouă remiză în Turcia: ”Nu pot să înțeleg asta”

Antrenorul echipei Gaziantep, Marius Șumudică, a fost un car de nervi pe jucătorii săi după o nouă remiză în campionatul Turciei.

Tehnicianul român s-a arătat nemulțumit de faptul că elevii său au ridicat piciorul de pe accelerație după ce au deschis scorul în partida cu Goztepe.

Gazinatep a scos in extremis un 2-2 în ultima rundă din Turcia cu golul marcat din penalty de Alexandru Maxim în minutul 90+1.

Jucătorii lui Gaziantep, criticați de Marius Șumudică după ultimul meci din Turcia

La finalul ultimul meci disputat în campionatul Turciei, Marius Șumudică și-a criticat jucătorii pentru faptul că nu au atitudine și nu încearcă să închidă meciul atunci când au ocazia.

”Am înscris primii, am fost în avantaj. Apoi adversarii noștri au condus. A fost un meci greu, ambele echipe puteau să câștige. Am luat un punct”, și-a început tehnicianul român discursul, după meci.

”Jucătorii mei atacă în mod constant și pun presiune numai după ce suntem conduși pe tabelă. Nu pot să înțeleg asta! În momentul în care conduceam, mai puteam marca, puteam face 3-1, chiar 4-1”, a spus el.

”Am ratat din situații clare, trebuia să fim mai abili în fața porții. Adversarii au obținut un penalty corect. E păcat că s-a terminat 2-2”, a mai declarat Marius Șumudică după egalul cu Goztepe.

Nemulțumit de lipsa de activitate a clubului pe piața transferurilor, Șumudică a sărit la gâtul oficialilor turci. Tehnicianul român este foarte deranjat de incapacitatea conducerii de a întări lotul și se plânge de numărul redus de jucători pe care îi poate antrena în prezent.

Antrenorul Marius Șumudică se așteaptă să fie demis de la Gaziantep, deoarece consideră că are un lot subțire și nu poate avea rezultate prea bune. ”Eu nu voi renunța niciodată, dar probabil voi fi dat afară. Eu nu accept ce se întâmplă, e o presiune mediatică, am citit și eu ce se scrie și cu siguranță nu vor veni rezultatele. Păi ce să se întâmple? Va trebui să explic de ce nu am avut rezultate”, a spus Șumi.

