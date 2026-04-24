Marius Șumudică cere Rapidului victoria cu Dinamo: “Nu ai voie să nu-i bați, după ce ei au avut meciul vieții în Cupa României”

Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid din sezonul trecut, a vorbit despre următorul meci pe care formația giuleșteană îl joacă în campionat, contra celor de la Dinamo.
Mihai Alecu
25.04.2026 | 00:45
Ce spune Șumudică înainte de Dinamo - Rapid. Foto: Fanatik
Rapid se pregătește de meciul contra celor de la Dinamo, în etapa cu numărul 6 din play-off-ul SuperLigii, iar giuleștenii sunt nevoiți să scoată un rezultat pozitiv, în contextul în care rivala din campionat va avea în această săptămână și semifinala de Cupa României.

Marius Șumudică pune presiune pe Rapid înainte de meciul cu Dinamo

Marius Șumudică a vorbit despre obiectivul pe care Rapid îl are în acest final de sezon, calificarea în cupele europene, iar giuleștenii urmează să aibă un duel extrem de important, cu Dinamo, în runda cu numărul 6 din play-off. Confruntarea în care elevii lui Costel Gâlcă vor fi oaspeți se dispută pe Arena Națională și necesită o victorie pentru formația de lângă Podul Grant, crede Șumudică, în contextul programului încărcat al rivalei din Ștefan cel Mare.

„Eu cred că Rapid o să prindă cel puțin barajul de cupe europene. Dacă nu-i bați pe Dinamo duminică, în momentul în care ei au meciul vieții, joi, cu Craiova, este subțiată, nu are bancă, are o grămadă de indisponibili, tu ai o săptămână de pregătire, înseamnă că nu meriți în cupele europene. Dacă Dinamo te bate și trece peste tine înseamnă că nu meriți. Ăsta e adevărul, așa se vede din afară. Eu așa o văd. O semifinală de Cupa României te consumă enorm. O să joace acasă, împinsă de fani, astea toate contează, te epuizează, mental și fizic. Să nu spun că pot pierde și jucători”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Rapid are 3 victorii din 3 cu Dinamo în acest sezon

Pentru cei de la Rapid a fost un real succes să o întâlnească pe Dinamo în acest sezon. Giuleștenii au 3 victorii din 3 posibile contra rivalei bucureștene. Mai întâi a fost duelul din sezonul regulat, când formația lui Zeljko Kopic a fost gazdă, iar trupa lui Costel Gâlcă a câștigat, 2-0, o confruntare în care norocul a jucat un rol important.

A urmat partida retur din sezonul regulat, în care Rapid a avut din nou câștig de cauză, 2-1, meci care nu a fost însă lipsit de controverse. Dinamo a avut un gol anulat, care deschidea scorul, după un fault dictat cu ajutorul celor din VAR, decizie contestată dur de „câini”. Desigur, nici duelul din play-off nu a fost unul care să fie lipsit de momente tensionate. Rapid a triumfat, 3-2, însă golul al doilea al giuleștenilor a produs discuții intense, după ce Musi a cerut un fault în atac.

