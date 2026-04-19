Marius Şumudică, contre în direct cu Dănuţ Lupu în scandalul Dobre – Gâlcă: “Rapid l-a pierdut!” / “De 5 etape e penibil” Dezvăluiri despre conflictul din Dubai: “La mine nu mai joci!”

Nu e liniște la Rapid înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova. Antrenorul Costel Gâlcă i-a luat de pe braț banderola de căpitan lui Alex Dobre, după ce atacantul a făcut scandal la finalul meciului cu FC Argeș. Marius Șumudică și Dănuț Lupu s-au contrat în direct la FANATIK SUPERLIGA pe această temă.

Scandal la Rapid înainte de derby-ul cu U. Craiova. Ce s-a întâmplat între Alex Dobre și Costel Gâlcă

Costel Gâlcă a decis să-l schimbe pe Alex Dobre în meciul din ultima etapă cu FC Argeș. Atacantul a fost extrem de deranjat. Nu a vrut să dea ochii cu tehnicianul său Mai mult, la conferința de presă a precizat că evoluțiile sale slabe din ultima perioadă sunt cauzate de sistemul gândit de antrenor.

Costel Gâlcă a decis să reacționeze după gesturile făcute de Alex Dobre și sunt șanse să nu facă parte nici din echipa de start în meciul pe care giuleștenii îl joacă duminică seara, pe terenul Universității Craiova.

A greșit Costel Gâlcă cu Alex Dobre!? Ce crede Marius Șumudică

Marius Șumudică, fostul antrenor din Giulești, a analizat situația pe larg la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Tehnicianul este de părere că s-a gestionat eronat situația lui Alex Dobre. Costel Gâlcă nu trebuie să-l mustre public pe atacant, întrucât este un fotbalist extrem de important pentru Rapid.

„Sunt strategii și strategii. E filosofia lui Gâlcă. Din câte văd… E un coleg de-al meu. Nu aș vrea să fac o comparație sau ceva de genul. Dumnezeu să-l ierte pe domnul Mircea Lucescu. Am recunoscut, la nervi l-am înjurat. Mi-a părut rău toată viața. Îmi era rușine să merg să mănânc. A așteptat momentul, a venit la mine și mi-a spus: «Cred că nu am auzit ce mi-ai spus când te-am scos de pe teren. Cred că știu că asta acum te apasă». Eu nu dormisem două nopți. Mi-a spus că eu câștig următorul meci. Asta înseamnă Mircea Lucescu. Am încercat, pe cât posibil, să fac lucruri de genul ăsta. Am închis ochii la multe.

Sunt două cazuri similare. Nistor, care lipsește mult la U Cluj. Domnul Bergodi gestionează cum crede. Ajută mult Nistor. Cred că există și acolo o oarecare tensiune. Asta cred și bănuiesc eu. Nu ai cum să nu-l bagi pe Nistor. Avea loc să joace. A demonstrat că poate face diferența. E un jucător de pasă finală, apare în careu. Are nevoie de el U Cluj pe acest final de campionat.

Revenind la Rapid, am rămas un pic uimit. Am urmărit conferința de presă. În loc să se discute de meciul cu Craiova, se vorbea despre Dobre. Dacă vrei să faci o conferință și să pui lucrurile la punct, o faci cu două-trei zile înainte. Cu cât te apropii de joc, eu nu cred că mai au rost astfel de discuții. Îl pierzi pe Dobre. Nu cred că îl mai poate câștiga. Eu știu ce înseamnă Rapid. Nu cred că poate câștiga grupul cu ceea ce a făcut. Dobre are doar în campionat 15 goluri marcate. A marcat cât toți atacanții. Îl pierzi pe Dobre. Echipa nu a arătat cum trebuie. Dobre, e adevărat, e într-o perioadă slabă. Nu îmi permit să vorbesc cu el. Eu aș fi încercat să-l câștig și să-i dau încredere. Să oblig jucătorii să-mi dea înapoi ceva”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Dialog spumos între Marius Șumudică și Dănuț Lupu. Subiectul: Alex Dobre

A urmat un dialog tensionat între Marius Șumudică și Dănuț Lupu pe seama lui Alex Dobre. Cei doi au păreri contrare. Lupu consideră că antrenorul Gâlcă a procedat corect, întrucât jucătorul a arătat indisciplină, în timp ce Șumudică susține că fotbalistul trebuie protejat.

Marius Șumudică: „Ce câștigă Rapidul dacă Dobre a fost pedepsit? Eu aș juca cu el titular acum. Asta e părerea lui Dănuț. Asta fac eu ca antrenor. Am nevoie de Dobre. Dobre și el a ajutat Rapidul, să nu uităm. Aș fi făcut altceva. L-aș fi mustrat în fața grupului. Am înțeles că și-a cerut deja scuze, a spus că acceptă amenzi. Gâlcă l-a pierdut pe Dobre! Nu există reconciliere. Știu cât e de încăpățânat. E greu de reparat această relație. Până în vară Rapid mai are șase meciuri și trebuie să prindă cupele europene. Gâlcă are nevoie de Dobre. Poate greșesc, dar cifrele îmi dau dreptate”.

Dănuț Lupu: „Una e să înjuri un antrenor și alta e să apari la TV și să spui că antrenorul face tactica greșită”.

Marius Șumudică: „Eu am văzut declarația de la TV. Nu a spus că antrenorul face tactica greșită. El a spus ce simte pentru el”.

Dănuț Lupu: „Dobre a fost folosit de când a început campionatul pe același post. A dat 15 goluri de acolo. În ultimele etape s-a schimbat ceva?”.

Marius Șumudică:„Eu nu spun că a greșit antrenorul sau jucătorul. Sunt de acord că Dobre trebuie penalizat, dar cred că s-a dat o prea mare amploare. Să dea Dumnezeu să câștige Rapidul fără Dobre. Nu mai era nevoie de o astfel de polemică. A fost un episod. Trebuiau să se ia măsuri, atât. Nu l-am văzut vreodată atât de apăsat la o conferință. Se putea trece mai ușor peste problema asta. E ceva de bucătărie internă. Mai există cale de întoarcere acum?”.

Dănuț Lupu: „Șumi, cu părere de rău îți aduc aminte că Rapidul nu a stat niciodată într-un jucător, nici în Lupu, nici în Dobre, nici în nimeni”.

Marius Șumudică:„Nu am spus asta. Ca antrenor te folosești de jucătorii care îți decid jocul”.

Dănuț Lupu: „De cinci etape e penibil Dobre”.

Marius Șumudică: „E un jucător de echipă națională. Eu nu sunt avocatul lui Dobre. Eu chiar am avut un conflict cu el în Dubai. I-am spus: «Bă, băiatule, dacă nu sari la cap să dai în minge cu creasta aia, vin și îți dau gelul din borsetă. Ce te ferești? Îți strici freza?» I-am spus asta de față cu toți jucătorii. De atunci Dobre s-a schimbat”.

Dănuț Lupu: „Sunt de acord cu tine. Tu ai avut o discuție cu Dobre pe care poate ar fi vrut să o aibă, nu să apară jucătorul la TV și să spună că antrenorul nu îl folosește corect.”

Marius Șumudică: „Nu e normal ce a făcut Dobre. Pentru interesul echipei nu poți să te debarasezi de el și să-l distrugi la TV. Ai nevoie de el. E căpitan și jucător de echipă națională. A marcat atâtea goluri. Ia lăsați-l să își găsească echipă. Să vedem dacă își găsește. Nu știu dacă pleacă sau nu la vară. Îl cunosc. E un tip încăpățânat. Spune lucrurilor pe nume. Știu cum se pregătește. E un tip care dă 100% la fiecare antrenament. E bolnav de fotbal. Ați văzut ce fizic are. A greșit, clar”.

Dănuț Lupu: „Îl cunoaștem toți pe Gâlcă. Oare a făcut de capul lui asta cu Dobre?”.

Marius Șumudică: „Eu cred că da. Dobre este un bun al clubului. Antrenorii la Rapid sunt trecători, jucătorii rămân. Cel care plătește este antrenorul. Jucătorii rămân și pe ei se iau bani. E un produs vandabil Dobre. Doar Rapidul pierde după conflictul ăsta. E un produs bun. Lumea de afară citește”.

Poate Rapid da lovitura în Bănie? Ce crede Marius Șumudică

Pe finalul intervenției de la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a analizat duelul de duminică seara dintre Universitatea Craiova și Rapid. Antrenorul a dat de înțeles că giuleștenii ar putea profita de faptul că oltenii sunt practic obligați să câștige și vor juca sub o presiune colosală.

„E posibil ca Universitatea Craiova să vrea prea mult victoria după ce a pățit U Cluj. Nu e întâmplător că Etim și Bancu au luat cartonașe roșii. Se poate întâmpla ca, în anumite momente ale jocului, lucrurile să nu fie foarte bine gestionate și să profite Rapidul. Nu știi ce se poate întâmpla. Nu avem nicio garanție că Rapidul nu poate să bată. Mi-aș dori ca jucătorii să intre și să demonstreze că au trecut peste șocul produs de Costel Gâlcă. A vrut să demonstreze că nu există oameni care să vorbească peste el.”

Rapid are un program destul de greu, cu deplasări la U Cluj și FC Argeș. Ar fi un dezastru să nu prindă cupele europene. „Eu, când am simțit că nu mai sunt șanse, am plecat. Să dea Dumnezeu să prindă cupele europene. Rapid, dacă pierde cu Craiova, greu să mai spere la ceva. Craiova are o șansă bună. Rapidul va avea un meci infernal. Eu am un feeling că se poate face ceva. În play-off se poate întâmpla orice”, a conchis Marius Șumudică.