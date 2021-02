Marius Șumudică, criză de nervi după demiterea lui Dan Petrescu: ”Câți români rup norii în Europa?”

Antrenorul echipei Caykur Rizespor, Marius Șumudică, a făcut o criză de nervi în direct când a fost întrebat de demiterea lui Dan Petrescu, el nefiind de acord cu afirmațiile conform cărora formația Kayserispor este una modestă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Conducerea clubului Kayserispor, unde Marius Șumudică a antrenat în sezonul 2017-2018, a luat decizia surprinzătoare de a-l demite pe Dan Petrescu.

”Bursucul” nu a avut răbdare după ce a fost demis și de la CFR Cluj pe finalul anului 2020 și a ales să meargă la un club aflat într-o situație deloc ușoară în Turcia, iar Vasile Miriuță crede că antrenorul a greșit total când a decis să se ducă la Kayserispor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Criză de nervi a lui Marius Șumudică după ce a fost criticat

”E un campionat foarte puternic, în care se poate întâmpla orice. Drept dovadă, Fenerbahce, echipă în care s-au investit milioane în perioada asta a pierdut cu echipa de la mijlocul campionatului”, și-a început Marius Șumudică discursul la Pro X.

”Eu vreau să întreb: câți antrenori străini sunt în Turcia la ora actuală?! E doar cel care a venit după mine la Gaziantep și are o viață destul de grea acolo. Era greu să vii după Șumudică în condițiile în care în săptămâna respectivă am lăsat echipa pe locul 3.

ADVERTISEMENT

Când l-am luat pe Maxim, el nu juca la Mainz. Cu Șumudica a dat goluri și vreo 10 assist-uri în Turcia. E greu să antrenezi în Turcia, iar în a doua perioadă a campionatului se fac puncte foarte greu”, a declarat Marius Șumudică într-o criză de nervi.

Șumi, cuvinte de laudă pentru Kayserispor

Tehnicianul de la Rizespor a continuat în aceeși notă: ”Câți sunt, mă, antrenori în Europa la cluburi care rup norii?! Câți jucători sunt care rup norii?! Bine, cu tot respectul pentru Olăroiu și Răzvan Lucescu, pentru ce au făcut în China și Arabia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lumea nu te așteaptă. Eu nu știu ce se întamplă, nici nu am vrut să vorbesc cu nimeni de la Kayseri. Anul acesta s-au investit 17 milioane de euro la Kayseri, Petrescu a putut să facă transferuri. Au plătit o deblocare la transferuri în jur de 3 milioane de euro, ca să nu fie blocate”.

”Kayserispor e un club foarte bun. Nu putem pune la îndoială. E greu în Turcia, drept dovadă și ce se întâmplă în momentul de față. Eu încerc să îmi scot din minte Gaziantep, eu am făcut echipa de la 0. Am venit, am luat o echipă din mers aici, nu am putut să fac transferuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Știam că Dan Petrescu e contestat de fani din cauza jocului și rezultatelor, atunci mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, dar nu mă așteptam, sub nicio formă, sa fie demis”, a mai spus Marius Șumudică.

A fost lucrat Dan Petrescu?

Antrenorul român crede că turcii au făcut tot posibilul să scape de Dan Petrescu: ”În Turcia e următoarea ierarhie: bașkanul, membrii din consiliu, directorul tehnic, care este antrenorul. Nu există nimeni altcineva. Când mă duc la stadion mi-e și rusine, lumea își pune mâna la inimă, unii vor să îmi pupe mâna.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu poate contesta sau vorbi urât de antrenor decât bașkanul. Când te atacă cineva care din punct de vedere ierarhic e mai jos decât tine, e o problemă mare! E făcută cu acordul cuiva asta. Ofițerul de presă? Când intri în club trebuie să stea drepți”.