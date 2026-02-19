Marius Șumudică, cu un pas mai aproape de retrogradare din cauza unui român. Ce s-a întâmplat în Arabia Saudită

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a acceptat o misiune dificilă în Arabia Saudită! Antrenorul român a preluat una dintre echipele cu cel mai slab lot din campionat și se luptă pentru a evita ultimele trei locuri. În ultima etapă, un român a fost cel care i-a pus bețe în roate! Enes Sali și-a ajutat echipa să câștige, iar Al-Okhdood ar putea rămâne la 6 sau 8 puncte de obiectiv după această etapă.

Enes Sali îl obligă pe Marius Șumudică să câștige! Situație complicată pentru Al-Okhdood

Enes Sali a fost vândut de Farul Constanța la FC Dallas, în Statele Unite ale Americii, de la o vârstă extrem de fragedă. Atacantul crescut de Gică Hagi nu a reușit să se impună, iar cele mai bune evoluții le-a avut la Al Riyadh, echipă care l-a împrumutat în două rânduri.

El a jucat în sezonul 2024/2025 în 8 meciuri pentru Al Riyahd și a reușit să dea un gol și o pasă de gol. În ultima etapă, contra lui Al Kholood, românul a avut o incursiune în mare viteză spre careul advers, care s-a transformat în gol pentru echipa sa. Deși a fost blocat de fundașii echipei gazdă, mingea s-a „scurs” în careu către un coechipier, care a reușit să înscrie.

🎥 تسديدة تيدي أوكو والهـدف الأول ⚽️🤩

— نادي الرياض السعودي (@AlRiyadhFC)

În urma acestui rezultat, Al Ryiadh ajunge la 16 puncte și trece momentan deasupra liniei de retrogradare, însă poate fi depășită de Damac. Dacă formația lui Marius Șumudică va pierde din nou, în timp ce Damac va obține cele trei puncte, atunci Al-Okhdood ar rămâne pe penultimul loc, la șase puncte de echipa lui Enes Sali și la opt puncte de Damac, ceea ce ar transforma misiunea de salvare a lui „Șumi” în una aproape imposibilă.

Cu cine joacă Al-Okhdood în etapa 22 și cum arată clasamentul Arabiei Saudite în zona retrogradării

În această etapă, Marius Șumudică și echipa sa vor avea o partidă extrem de dificilă. Adversarul pe care îl va întâlni este Al Qadsiah, echipă la care evoluează fotbaliști precum Mateo Retegui sau Nacho Fernandez și care se află pe locul 4 în clasament. Situația la retrogradare arată în felul următor:

13. Al Shabab – 19 puncte, 21 de meciuri jucate, 21-31 golaveraj

14. Al Kholood – 19 puncte, 22 de meciuri jucate, 27-39 golaveraj

15. Al Riyadh – 16 puncte, 22 de meciuri jucate, 21-41 golaveraj

16. Damac – 15 puncte, 21 de meciuri jucate, 16-36 golaveraj

17. Al Okhdood – 10 puncte, 21 de meciuri jucate, 16-43 golaveraj

18. Al Najma – 8 puncte, 22 de meciuri jucate, 21-46 golaveraj

La ce vârstă s-a transferat Enes Sali în MLS

După ce debutase deja la naționala mare a României la doar 15 ani, Deși campionatul Statelor Unite ale Americii este unul pentru care fotbaliștii optează spre finalul carierei, puștiul crescut de Farul nu a putut să rateze ocazia unui salariu foarte bun la vârsta de 17 ani.

FC Dallas a plătit aproape 3 milioane de euro în schimbul său, însă nu s-a folosit de el până în acest moment la echipa mare. Americanii l-au împrumutat în Arabia Saudită sau l-au trimis să joace în MLS Next Pro, un campionat destinat jucătorilor extrem de tineri din Statele Unite ale Americii.

Ce a spus Enes Sali după ce a împărțit același teren de joc cu Cristiano Ronaldo

În unul dintre meciurile sale din campionatul Arabiei Saudite, Enes Sali a avut onoarea să împartă terenul cu unul dintre idolii săi. Tânărul fotbalist român a recunoscut că îi respectă în mod egal atât pe Lionel Messi, cât și pe Cristiano Ronaldo, iar în meciul cu Al-Nassr, fostul jucător de la Farul a avut ocazia să fie pe același teren cu CR7.

La final, el a încercat să facă schimb de tricouri cu legendarul atacant portughez, însă nu a avut noroc: „Am jucat 30 de minute, am făcut-o destul de bine. Au fost niște ocazii, am dat și eu bara aceea. Puteam să egalăm, dar n-a fost să fie. După meci, am încercat să fac un schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo.

Dar cu un minut înainte s-a dus la el un coleg și apucase să i-l promită lui. Mi-a zis că-și cere scuze și că la meciul următor rezolvăm. Pe urmă a râs cu mine și ne-am salutat. Messi și Ronaldo sunt cei mai buni din toate timpurile, îi respect enorm pe amândoi”, a recunoscut Enes Sali, conform