Marius Șumudică, cuvinte incredibile după Rapid – FCSB 0-0: „E de departe cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o”. Exclusiv

deși gazdele au jucat mai bine de 60 de minute cu un om în plus, după Tehnicianul giuleștean a avut însă numai cuvinte de laudă la adresa adversarei, pe care o consideră cea mai bună echipă din România.

Marius Șumudică după Rapid – FCSB 0-0: „De departe, e cea mai bună echipă din România pe care am întâlnit-o”

a avut puterea să recunoască după meciul de duminică seara că a întâlnit cea mai puternică echipă din România. Și a încercat să explice motivele pentru care formația sa nu a reușit să câștige, cu toate că a evoluat 60 de minute în superioritate numerică.

„Rămâne frustrarea că, practic, i-ai avut în mână pe FCSB timp de 60 de minute și nu ai reușit să-i bați?”, l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici pe antrenorul Rapidului la emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Și da, și nu! De la nivelul gazonului, simți echipa adversă. Și i-am simțit foarte puternici. O echipă foarte puternică în duelurile unu contra unu, le câștigă, acoperă foarte bine terenul. N-am văzut în viața mea o echipă să alerge așa de mult.

Ca adversar, nu ca nivel al jocului, pentru mine a fost un meci de cupe europene. Adică am avut în față un adversra care este în optimile Europa League. În afară de suporterii mei, care au creat o atmosferă extrapordinară, noi practic am jucat în deplasare ieri. Ei au peste 25 de jocuri acolo, au bătut echipe puternice, dar pe noi nu au reușit să ne bată.

Ok, am avut șansa ca 60 de minute să jucăm cu om în plus. Dar de foarte multe ori, e mult mai greu din punctul de vedere al concentrării să joci împotriva unei echipe care este în inferioritate numerică. Automat, ei sunt mult mai concentrați și mult mai procupați să se suplinească unul pe celălalt, iar la tine apare o oarecare relaxare și o frică de rezultat, să nu pierzi jocul.

Noi ducem în spate «povara» ultimelor meciuri și a ultimelor victorii împotriva FCSB-ului. De 8 meciuri, FCSB nu câștigă împotriva Rapidului. Odată și odată, se va întâmpla. Iar atunci jucătorii gândesc și așa, eu nu pot să intru în subconștientul lor. Am făcut tot ceea ce a ținut de mine ca antrenor, am schimbat și sistemul, terminând în 4-4-2, cu doi atacanți.

L-am băgat pe Rareș Pop ca să-i deschid mai mult în benzi, să vin cu centrări. Dar dacă din 30 de metri noi nu am reușit să luăm cele mai bune decizii, trebuie să mai lucrăm, trebuie să ne ridicăm la nivelul lor. Ei au construit această echipă în timp de 8 ani.

Și s-a văzut că știu când să rupă jocul, au știut când să rămână pe jos. Am văzut două episoade, le-am dat și exemplu. Avea Crețu de bătut un aut, iar el înainte se punea jos și se făcea că se leagă la gheată. Târnovanu… Avea un jucător scos afară, s-a pus imediat jos, fiincă portarul nu e scos niciodată din suprafața de joc. Și atunci i-a dat răgaz celui care era scos afară să intre în teren. Sunt lucruri pe care ei știu să le gestioneze și să rupă anumite momente de joc.

De departe, e cea mai bună echipă din România pe care am întâlnit-o. Am simțit-o ieri. Și în dueluri, și când erau în inferioritate, mergeau sus și ne făceau presing. Orice altă echipă se retrăgea… Asta însemană potență, înseamnă încredere care le este dată de jocurile internaționale”, a declarat Marius Șumudică în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.