Marius Șumudică dă de pământ cu FCSB după prestația din Andorra: „A fost dominată ca niciodată! Toți jucătorii au un recul”

Marius Șumudică a avut un discurs nimicitor la adresa celor de la FCSB, în exclusivitate pentru FANATIK, .

Marius Șumudică, discurs nimicitor la adresa FCSB pentru prestația din Andorra

Marius Șumudică a afirmat că eșecul din Andorra vine pe fondul uneia dintre cele mai slabe perioade traversate de FCSB din punct de vedere sportiv. Antrenorul a analizat, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, fiecare carență a grupării pregătite de Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

„Sunt multe de discutat și cred că ne-ar trebui o emisiune întreagă. În momentul de față, eu ca tehnician, caut în continuare explicații pentru ceea ce am văzut la FCSB. Fiecare staff (și aici mă refer la preparatorul fizic, toată lumea l-a lăudat pe Neubert, eu nu contest calitățile acestui om) își pregătește echipa la un moment dat ca vârful de formă să îl prindă într-un anumit moment.

Probabil că în filosofia dânșilor și-au propus, știind că vor avea adversari facili în primele tururi, legat de acest vârf de formă (aici îmi stă ca mărturie ce s-a întâmplat și anul trecut în campionatul intern când Rapidul era pe locul 13, iar ei erau pe 14 și au ajuns să ia campionatul aproape la pas) să nu pună preț pe această perioadă. Au crezut că vor trece extrem de ușor de primele echipe. Probabil din punct de vedere fizic s-a făcut o încărcătură extrem de mare.

ADVERTISEMENT

Ce am văzut eu ieri a fost o lipsă de prospețime din toate punctele de vedere. Am văzut dueluri pierdute. Am văzut o echipă FCSB care a fost dominată ca niciodată! Și aici mărturie îmi stau cifrele. Mă refer la un 65% posesie cu 35% în favoarea celor de la ‘Escalades’, echipa din Andorra. Au fost două jocuri diferite din punctul meu de vedere. Și aici mă refer la modulul de joc.

În primul tur, când s-a jucat pe Ghencea, cei din Andorra au jucat într-un sistem cu 3 fundași centrali. Au avut posesie în a doua repriză. Au unghiuri foarte bune de joc în acest sistem. Au și o tehnicitate aparte, cu o mentalitate spaniolă, e clar. Au pus probleme. Imaginați-vă ce se întâmpla dacă nu li se anula un gol și dacă nu se rata acel penalty (n.r.- în tur).

ADVERTISEMENT

Schimbările tactice remarcate de Șumudică la Inter Club D’Escaldes

După care, în retur, schimbă. Joacă în 4 în linia de fund, doar în 2 fundași centrali. Câștigă un om la mijloc. Și la FCSB sunt un pic debusolați. Având în vedere că nici nu și-au câștigat duelurile individuale, plus că inițiativa le-a aparținut gazdelor. În a doua repriză a jucat incredibil. Eu nu îmi aduc aminte ca FCSB să fi fost dominată într-un asemenea hal. Au avut în prima repriză acea ocazie a lui Cisotti. Nici el nu mai este cel de anul trecut, cu nu doar el. Toți jucătorii au un recul la FCSB în momentul de față. Este clar!

ADVERTISEMENT

Eu am spus și la primul joc. Chiricheș este un jucător cerebral. Un jucător care are în spate o foarte mare experiență. Dar în poziția în care joacă lui îi trebuie 3-4 atingeri. Trebuie să aibă mai multe soluții când primește mingea și automat vor fi mai puține atingeri de balon. Mie nu mi-a plăcut Chiricheș în primul joc. Ieri a fost într-o notă normală. Nici nu știu dacă s-a ridicat mult peste ceilalți.

Problema care mă îngrijorează, din punctul de vedere al analistului, este că FCSB traversează o perioadă slabă. Este una dintre cele mai slabe perioade pe care eu le-am văzut la această echipă. Cred că, dacă ar fi întâlnit echipa din Andorra pe finalul campionatului trecut, altul era deznodământul. Cred că diferența de valoare își spunea cuvântul și diferența de scor era mult mai mare. Pentru mine, în momentul de față, niciun jucător de la FCSB nu arată că este mult peste celălalt.

Explicația lui Marius Șumudică pentru înfrângerea suferită de FCSB în Andorra

Și atunci există posibilitatea să fie încărcați, să se fi făcut doar antrenamente puternice. Ei au luat doar un joc amical sau două maxim. Nu aveau nevoie pentru că este aceeași echipă și au aliniat una dintre cele mai bune echipe din momentul de față. Cred că au dozat efortul în așa fel încât să se încarce acum, crezând că vor trece foarte ușor de primele tururi.

. Au revenit, dar nu cu ocazii clare. Sunt 3 episoade care trebuie să le ridice semne de întrebare. Ieri au fost dominați la toate capitolele. La șuturi la poartă, la cornere, la dueluri 1 contra 1, la tot ce înseamnă să fii primul la minge. Aici totul pleacă de la exprimarea individuală a jucătorilor.

Nu se poate ca FCSB să termine meciul la mijloc cu 3 jucători de același profil. Mă refer la Șut, la Alhassan și la Perianu. Sunt 3 jucători de același profil. Niciunul dintre ei nu este inter. Niciunul dintre ei nu cere mingea în profunzime. Niciunul dintre ei nu ajunge în treimea adversă. Exact ce a zis și domnul Becali și sunt total de acord. Nu există ca acest jucător Șut, care are o calitate de a lovi mingea, de a ajunge sus și de a și marca, să nu ajungă în ultimii 30 de metri.

Defensiva celor de la FCSB, făcută praf de Marius Șumudică

Foarte lenți în construcție. Ei au terminat cu 2 fundași centrali și 3 închizători. Automat zona centrală era betonată. Au probleme mari la fazele fixe. Sunt dominați, lipsă de marcaj, lipsă de concentrare. Nu se poate să primești din centrări golurile. La al doilea gol a fost o gaură imensă printre fundașii centrali. Nimeni nu avea o responsabilitate. A fost o gaură imensă și s-a marcat cu capul. Să nu uităm că cei din Andorra lovesc bara de două ori! Din punctul meu de vedere mie nu îmi venea să cred că văd în exprimarea jocului, în dorința lor.

Eu am crezut la început că este un gazon de sintetic ce le va pune probleme. Am văzut că echipa din Andorra pasează foarte bine acolo. Au unghiuri de joc, ies la pasă, au curaj. Credeam că vor avea probleme pentru că sinteticul îți dă o altă viteză de joc. Te ascultă mingea, nu ai nevoie de atâtea atingeri pentru a opri mingea. Spre stupefacția mea a fost un teren normal, hibrid, cum este și pe Arena Națională.

Nu a fost niciun inconvenient pentru FCSB să facă posesie. Eu nu am văzut ieri FCSB să facă mai mult de 4-5 pase. Orice duel îl pierdeau. Hai să zicem de Târnovanu că vrea să joace în benzile laterale. De foarte multe ori ca portar este normal să joci în banda laterală, unde există un duel 1 contra 1, și să nu joci minge lungă în zonă centrală, unde există o densitate mult mai mare de jucători.

Să nu uităm că lucrul bun pe care l-a făcut Radunovic, că apare la gol și are o finalizare de atacant cu acea scăriță. Cisotti nu a avut acea finalizare. A preferat să fixeze portarul și să șuteze. Putea să mai meargă cu mingea și să îl judece cum vrea el. Tot Radunovic greșește când vine într-un clinci, nu pune piciorul foarte tare. Este depășit și știți foarte bine ce se întâmplă de la faza respectivă. Mi-e era frică de orice corner, de orice fază fixă. La talia pe care FCSB o are a avut probleme inimaginabile”, a analizat Marius Șumudică, într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.