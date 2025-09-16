Marius Şumudică dă lovitura carierei! Cu cine s-a înţeles antrenorul: „Lipseşte doar semnătura!”. A refuzat o echipă din SuperLiga

e aproape de a da lovitura carierei. Antrenorul român este în tratative cu un club din China care i-a pus deja contractul pe masă.

Marius Șumudică își negociază contractul carierei: „Ar fi cea mai bună echipă pe care aș antrena-o”

Marius Șumudică a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că are o ofertă clară de a reveni în antrenorat. Yunnan Yukun, , îl așteaptă pe „Șumi” să semneze și să preia echipa din luna ianuarie.

Pe lângă propunerea chinezilor, pe care este tentat să o accepte datorită proiectului, antrenorul care a cucerit titlul cu Astra mai este și în tratative avansate cu un club din Turcia și altul din Golf. Mai mult, propunerea financiară din zona arabă ar reprezenta cel mai mare salariu din cariera lui Marius Șumudică, peste cel 2 milioane de euro anual pe care l-a avut la Al-Shabab.

„În momentul ăsta m-am ridicat de la masă. Știi cum e, așa e i se întâmplă lui Șumudică. În momentul de față trebuie să aleg dintre trei cluburi. Discut cu agentul meu și cu avocatul să vădem unde e ce la mai bine. A mai apărut o echipă din Turcia, dar din respect pentru că nu au schimbat antrenorul nu pot spune. Nu mi-au făcut o ofertă oficială, doar m-au sunat și mi-au spus că în două zile îmi vor face o ofertă oficială.

Este echipa din China cu care sunt înțeles, e clar. În ianuarie ar trebui să plec am primit contractul final, mai trebuie doar semnătura mea. Mai este o echipă din Golf unde aș tinde să merg acolo, condițiile sunt wow. Ar fi cea mai bună echipă pe care aș antrenat-o. Din punct de vedere financiar e ceva la care nu mă gândeam. Ar fi cel mai mare salariu al carierei mele, și la Al-Shabab am avut 2 milioane de euro pe an. Acolo în seara asta este întâlnirea finală, se va decide. Voi vedea ce se va întâmpla și încotro o apuc.

Cu Yunnan Yukun sunt înțeles pe un an. În mod normal merg la Yunnan pentru că este un proiect foarte serios”, a declarat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

În zona arabă, românul le-a mai pregătit pe Al-Shaab, Al-Shabab și Al-Raed. Pe când, în Turcia, a fost antrenorul lui Kayserispor, Gaziantep FK, în două rânduri, Rizespor și Malatyaspor.

Marius Șumudică a refuzat-o pe Petrolul

Antrenorul a dezvăluit că după eșecul Petrolului cu Dinamo, 0-3, de pe teren propriu, a fost contactat de Claudiu Tudor pentru a prelua echipa. Numai că, tehnicianul l-a refuzat pe președintele „lupilor galbeni”, argumentându-i că nu își dorește o revenire în SuperLiga.

„M-au sunat cei de la Petrolul, aseară și azi-dimineață, dar nu se pune problema. Nu vreau să rămân în fotbalul românesc în momentul de față. Am spus-o și când am plecat de la Rapid. Indiferent de club, îmi doresc să plec în străinătate.

Respect clubul Petrolul, este un brand, au suporteri, dar în momentul de față nu îmi doresc să antrenez în România”, a mai spus Marius Șumudică.