Marius Șumudică dă milităria jos din pod după Sepsi – CFR Cluj 3-1: „Dacă vreți ca la juniori, haideți să ne antrenăm ca la juniori!”

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CFR Cluj a condus cu 1-0 la Sepsi, dar a primit trei goluri după pauză, unul dintre ele din lovitură liberă. Antrenorul Marius Șumudică nu mai suportă modul în care echipa sa primește goluri din faze fixe și le promite fotbaliștilor că vor face antrenamente ca la juniori pentru a-și corecta greșelile.

Marius Șumudică își avertizează jucătorii că va impune antrenamente „ca la juniori” și va da milităria jos din pod

în acest sezon din faze fixe și consideră inadmisibil o astfel de statistică la un asemenea nivel. Soluția e simplă: un antrenament intens în care jucătorii trebuie să respingă cu capul mingi centrate în careu, până când vor avea „capul pătrat”.

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„Primul gol, nu prevestea nimic. Un șut care lovește un atacant și se duce în poartă. După care facem un fault inutil, iară fază fixă. N-am cum. Le-am zis, săptămâna asta o să dăm centrări doi antrenori, până vă facem capul pătrat să respingeți cu capul. Dacă vreți ca la juniori, să ne antrenăm ca la juniori.

E strigător la cer. Să iei 6 goluri din faze fixe. Eu n-am spus că Sepsi n-a meritat victoria, au făcut a doua cea mai bună repriză din campionat. Noi le-am făcut victoria cadou”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Sepsi a înscris golul de 2-1 dintr-o fază fixă: lovitură liberă care i-a pus în dificultate pe jucătorii CFR Cluj

Faza care l-a scos din sărite pe Marius Șumudică a avut loc în minutul 61. Atunci, la scorul de 1-1, Vianna a executat o lovitură liberă din poziție lateral stânga, după care Rose a profitat de o bâlbâială a fundașilor adverși și a înscris cu un șut la vinclu.

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CFR Cluj, în ciuda faptului că a intrat în insolvență, ocupă locul 11 în clasament cu 10 puncte după 8 etape. Formația lui Marius Șumudică este la doar trei puncte distanță de Sepsi, ocupanta locului 6, dar are și un meci mai puțin disputat, derby-ul cu Universitatea Cluj.

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