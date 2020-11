Marius Șumudică nu ar refuza postul de selecționer al naționalei, însă pentru moment acesta îl susține pe Mirel Rădoi, în care afirmă că are încredere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Numele lui Șumudică a mai fost vehiculat pentru funcția de selecționer și în trecut, acesta fiind unul dintre cei mai de succes antrenori români din perioada recentă.

Acesta o pregătește în prezent pe Gaziantep, echipă din campionatul Turciei, care ocupă poziția a 4-a în clasamentul intern.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică de abia așteaptă să fie chemat la națională: „Mă urc în primul avion!”

Antrenorul lui Gaziantep a dezvăluit că nu ar spune „nu” unei oferte venite din partea Federației Române de Fotbal și ar fi dispus oricând să preia rolul de selecționer al României.

”Nu aș putea refuza echipa națională, este o mare mândrie, dar eu sunt pro Rădoi, are un proiect ok, am încredere în el, vorbim des. Dacă m-ar suna de la FRF aș lua primul avion, dar acum îl susțin pe Rădoi”,a declarat Marius Șumudică pentru DigiSport.

ADVERTISEMENT

Antrenorul a oferit și informații despre situația sa din Turcia și perioada bună pe care echipa sa o traversează: “Avem două victorii consecutive. Adversarii noștri au avut două sau trei ocazii importante în aceste două jocuri. În rest, nu am oferit șanse multe. Am jucat foarte bine tactic și îmi felicit jucătorii.

Avem o zi pentru a ne bucura de victorie, apoi urmează meciul din Cupa Turciei și partida cu Malatyaspor, de acasă. Vom vedea ce se va întâmpla. Contractul meu expiră la finalul sezonului, mai am 5 luni. Iubesc Turcia. Îți dai seama când ești un antrenor de succes, clasamentul vorbește.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gaziantep e pe locul al 4-lea în Turcia

Gaziantep se află pe locul 4 în Turkish Super League, cu 14 puncte acumulate în 9 etape disputate. Pentru formația antrenată de Șumudică urmează meciul cu Serik Belediyespor, din turul 4 al Cupei Turciei, miercuri, de la ora 16:00.

Sâmbătă, de la ora 12:30, Gaziantep la care evoluează și românii Toșca și Maxim o întânlește pe Yeni Malatyaspor, pe teren propriu, în runda a 10-a din campionatul Turciei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe primul loc în Turcia se află revelația Alanyaspor cu 20 de puncte urmată de Fenerbahce și Galatasaray.