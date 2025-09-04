Meciul dintre CFR Cluj și FCSB, din etapa a 8-a din SuperLiga, a fost martorul unui moment atipic. Vlad Chiricheș a fost înlocuit de către Gigi Becali în minutul 29 al înfruntării, asta după ce a greșit decisiv la golul marcat de Djokovic. Ce spune Marius Șumudică despre acest episod.

Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste lucruri”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a transmis că nu l-a surprins faptul că . Fostul antrenor de la Rapid consideră că jucătorii trebuie să se aștepte la astfel de momente când semnează cu FCSB.

Ba mai mult, Marius Șumudică e de părere că nicio persoană din club nu ar trebui să fie surprinse dacă au parte de astfel de momente. „Șumi” l-a înțepat puțin și pe Elias Charalambous, acesta spunând că antrenorii nu au nicio responsabilitate la FCSB.

„(n.r. – Ce senzație ai avut când l-ai văzut pe Chiricheș scos în minutul 29?) Nicio senzație! E ceva obișnuit. În momentul în care îți accepți acest statut, trebuie să accepți că poți fi schimbat și în minutul 10. Chiar patronul a zis lucrul acesta, el e omul care decide.

„Antrenorii sunt liniștiți, nu au nicio responsabilitate, nu îi dă nimeni afară”

În momentul în care accepți că nu există nimeni pe lângă Gigi… Îți accepți statutul ca antrenor, ca jucător, ca delegat, ca orice! Ești pregătit în orice minut să iei o decizie. Asta este, toată lumea știe, Gigi a spus-o de atâtea ori că el decide, că el face. În momentul în care greșește, își asumă, ați văzut.

Antrenorii sunt liniștiți, nu au nicio responsabilitate, nu îi dă nimeni afară. Acolo nu e niciun fel de problemă și trebuie să te aștepți la orice. Atât timp cât ești jucător și te transferi la FCSB, trebuie să îți asumi că există astfel de momente”, a declarat Marius Șumudică.

