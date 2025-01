Marius Șumudică, decizie categorică după ultimele divergențe de la Rapid: „Fac o promisiune”. Ce a spus despre Qarabag – FCSB 2-3

Duelul de pe Giulești dintre Rapid și Universitatea Craiova este capul de afiș al etapei cu numărul 23 din SuperLiga României. Marius Șumudică a prefațat meciul de sâmbătă seară într-o conferință de presă, în care a atins și subiecte precum meciul Qarabag – FCSB sau relația sa cu jucătorii de la Rapid.

Marius Șumudică pregătește partida dintre Rapid și Universitatea Craiova, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:00, în etapa a 23-a din SuperLiga României.

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului dintre cele două pretendente la play-off, antrenorul giuleștenilor a clarificat de 53 de ani.

În aceeași conferință de presă, întrebat dacă s-a uitat joi seară la meci, Marius Șumudică și-a expus părerea despre

Marius Șumudică: „Niciodată nu am înjurat pe nimeni”

Marius Șumudică a clarificat divergențele dintre el și jucători precum Siegrist sau Emmers și le-a numit „fake news”:

„După tot ce s-a scris în presă, ați avut un comunicat din partea conducerii clubului. Au fost foarte multe informații denaturate și țin să nu le comentez. Pe mine mă interesează meciul de mâine și parcursul nostru; mai departe nu comentez ce se scrie. Multe dintre știri sunt false.

Pe mine nu mă afectează cu nimic, atâta timp cât știu că nu sunt adevărate. În 20 de ani de carieră, ați avut de nenumărate ori ocazia să vedeți care este relația dintre Șumudică și jucători. Niciodată nu am înjurat pe nimeni. Nu trebuie să dau nicio explicație, pentru că sunt știri complet false.

Eu devin mai puternic și nu sunt afectat de niciuna dintre ele. Dacă ar fi fost adevărate, Emmers nu ar mai fi făcut parte din lot astăzi, iar Siegrist nu ar fi fost aici, având în vedere povestea cu Dubai. Nu știu de unde apar astfel de informații.

Aceasta va fi ultima mea declarație legată de ceea ce s-a scris săptămâna aceasta. Acum, mă interesează doar jocul de mâine, să ne calificăm în play-off și mai departe în Cupa României. Din acest moment, cât voi fi antrenorul Rapidului, fac o promisiune: Șumudică nu va mai vorbi cu niciun jurnalist. Voi vorbi doar la conferințele de presă. Tot ce se va mai inventa nu va veni din partea mea. Săptămâna aceasta au fost invenții care nu mi-au consumat energia, pentru că eu nu beau energizante și nu iau pastile”, a declarat Marius Șumudică în conferința de presă premergătoare derby-ului cu Universitatea Craiova.

„V-ați uitat la meci?”. Marius Șumudică și-a expus opinia despre partida FCSB-ului: „Nu mă interesează această echipă”

“Da, am văzut meciul. Au câștigat, nu mai contează… am văzut fel de fel de comentarii pe la televizor, în ziare. Recunosc că citesc și am văzut că au fost dominați. Toată lumea spune că n-au legat nu știu câte pase. Nu mai contează. Dacă ai luat 3 puncte, asta contează. Îi felicit. Mai departe este problema lor. Nu mă interesează și nu stau să discut despre FCSB.

M-am uitat la meci pentru că îmi place fotbalul. Nu comentez eu dacă meritau sau nu să câștige. E treaba lor. Este o echipă care nu mă interesează”, a spus Șumudică despre victoria rivalilor de la FCSB.