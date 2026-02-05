Marius Șumudică, declarația momentului după ce a pierdut cu 0-6: „Al-Hilal ar fi între primele 5 în UEFA Champions League”. Românul, lăudat de Simone Inzaghi

ADVERTISEMENT

Echipa antrenată de Marius Șumudică, Al-Okhdood, a fost învinsă în Arabia Saudită pe teren propriu de Al-Hilal-ul lui Simone Inzaghi cu scorul de 0-6, într-un meci în care starul Karim Benzema a marcat de trei ori, chiar la debutul său pentru formația din Riyadh, după transferul de la marea rivală Al-Ittihad.

Marius Șumudică, uluit de forța arătată de Al-Hilal în meciul direct din Arabia Saudită

La scurt timp după încheierea partidei, Ulterior, la conferința de presă, Șumudică s-a declarat profund impresionat de Al-Hilal și a spus, printre altele, că în opinia sa această echipă ar fi una de top chiar și în UEFA Champions League.

„Meciul a avut două reprize complet diferite. Am făcut o primă repriză complet diferită și am fost buni, dar în partea a doua ne-am pierdut concentrarea și asta ne-a dus la eșec.

Absențele ne-au afectat în mod clar, am avut patru jucători indisponibili, spre deosebire de Al-Hilal, care este o echipă plină de vedete. A fost un meci dificil, de uitat, împotriva unei echipe ca Al-Hilal care se află la un cu totul alt nivel față de noi.

Al-Hilal este evaluată la 200 de milioane de euro (n.r. lotul de jucători), în timp ce echipa noastră valorează 10 milioane de euro, ceea ce înseamnă că ar fi de 20 de ori mai buni decât noi. Dacă Al-Hilal ar fi participat în UEFA Champions League, ar fi fost în primele 5 poziții (n.r. în faza principală)”, a declarat Marius Șumudică după , citat de

Simone Inzaghi, laude pentru echipa lui Marius Șumudică

Antrenorul italian al lui Al-Hilal, fost la Inter Milano, grupare pregătită în prezent de Cristi Chivu, a apreciat că Al-Okhdood a arătat în această partidă directă ca o echipă foarte bine organizată:

„Îmi felicit jucătorii pentru seriozitatea lor și pentru nivelul de organizare. Am întâlnit un adversar organizat, dar după ce am marcat primul gol am reușit să câștigăm profunzime și să ne impunem stilul de joc.

Liga Campionilor este una dintre cele mai importante competiții pentru noi și de acum ne concentrăm în totalitate pe ea, în continuare avem două meciuri cruciale de jucat în faza grupelor”.