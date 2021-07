Marius Şumudică, declaraţia serii: ”Îmi place când văd pe flashscore cinci buline verzi la noi”

Ardelenii , scor 1-0, și au un moral foarte bun înaintea partidei tur cu Young Boys Berna, din prima manșă a turului trei preliminar din Champions League.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de , care se află la prima sa reușită în tricoul campioanei României.

Declarație haioasă a lui Marius Șumudică după victoria în fața Chindiei

La declarațiile de după întâlnirea cu formația Chindia Târgoviște, Marius Șumudică a fost din nou spectaculos, dar în același timp a atras atenția că urmează un joc extrem de greu cu Young Boys Berna.

”Sunt mulțumit că am câștigat. Menținem linia, suntem pe primul loc. Am fost puțin supărat în prima repriză, am schimbat sistemul și am dominat clar jocul. Mă bucur că l-am făcut pe Arlauskis să șomeze.

Am întâlnit o echipă foarte bine organizată defensiv și nu numai. Au jucători de calitate și este important că am câștigat. Îmi place când văd pe flashscore cinci buline verzi la noi”, a spus Șumudică.

Petrila și Costache, certați în direct

Tehnicianul CFR-ul a precizat că a vrit să-și menajeze câțiva jucători pentru întâlnirea împotriva campioanei Elveției și vrea mai mult de la tinerii jucători, precum Petrila și Costache.

”Mă bucur că fundașii mei au jucat foarte bine. Am improvizat puțin la mijloc, am jucat cu Fofana număr 6, când el e mai mult număr 8, dar am vrut să avem mai multă forță. Denis Alibec nu e încă bine pregătit, când va fi pregătit veți vedea valoarea lui, Sunt bucuros pentru el.

I-am odihninit pe Sigurjonsson, pe Susic, trebuie să fim apți pentru ce urmează. Am semne de întrebare cum acest Ciprian Deac poate să joace la asemenea nivel din trei în trei zile, la fel și Camora. Aștept mai mult de la Petrila, de la Costache și cred că ne vom organiza bine și în defensivă”, a afirmat el.

Șumudică cheamă lumea la stadion

Șumudică este conștient de faptul că Young Boys Berna este o forță și va fi o ”dublă” extrem de dificilă și din această cauză a cerut suporterilor să vină în număr cât mai mare la stadion.

”Urmează un joc extrem de important cu Young Boys, care a făcut 0-0 cu Grasshopers, dar a avut 30 de ocazii. Întâlnim o forță și trebuie să fim perfecți, trebuie să pregătim foarte bine această dublă.

Publicul este foarte cald la Cluj, chiar dacă sunt 1.000 sau 10.000, dar cu Young Boys avem nevoie de cât mai mulți, trebuie să creăm o adevărată familie”, a încheiat Marius Șumudică.