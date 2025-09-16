Marius Șumudică, declarație virală: „Una dintre CFR și FCSB nu va prinde play-off-ul. Ar fi tare să nu-l prindă amândouă”. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică, declarație virală: „Una dintre CFR și FCSB nu va prinde play-off-ul. Ar fi tare să nu-l prindă amândouă"

Marius Șumudică a oferit o declarație incredibilă despre FCSB și CFR Cluj cu privire la șansele acestora de a prinde play-off-ul SuperLigii.
Sebastian Coleasa
16.09.2025 | 08:30
Marius Sumudica declaratie virala Una dintre CFR si FCSB nu va prinde playofful Ar fi tare sa nul prinda amandoua Exclusiv
EXCLUSIV
Marius Șumudică, despre șansele la play-off ale celor de la FCSB și CFR Cluj. Sursa Foto: Colaj FANATIK

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a oferit o declarație uluitoare despre șansele la play-off ale celor de la FCSB și CFR Cluj. Analistul este de părere că cele două formații importante din SuperLiga ar putea să rateze top 6.

Marius Șumudică, declarație despre șansele la play-off pentru FCSB și CFR Cluj

Marius Șumudică a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici despre șansele la play-off ale celor de la FCSB și CFR Cluj. Acesta a oferit o și declarație care îi poate supăra pe fanii celor două cluburi.

Fostul antrenor din SuperLiga este de părere că FCSB și CFR Cluj au multe puncte de recuperat, iar în fața lor sunt echipe cu o formă mult mai bună și cu un avantaj important. Fapt care ar putea să le țină pe cele două luptătoare la titlu departe de top 6.

„Eu cred că una dintre CFR Cluj și FCSB nu va prinde play-off-ul. Ar fi tare să nu prindă niciuna. E foarte greu matematic. S-au jucat doar 9 etape într-adevăr, dar se vor întâlni între ele, echipele din fața lor vor face puncte… e greu.

FCSB va merge la Botoșani. La cum a jucat la Miercurea Ciuc, va putea oare să bată la Botoșani? Botoșaniul joacă foarte bine acasă. După, FCSB va juca din 3 în 3 zile. Nu e ușor.

CFR Cluj a semnat niște jucători care nu știu când vor intra. Văd că au nevoie de timp. Am văzut la fundașul lateral, Coco, se vede că a jucat la un anumit nivel, dar îi mai trebuie timp să se adapteze. Ei din mers trebuie să facă puncte. 

UTA, FC Argeș și FC Botoșani, favoritele lui Șumudică

În momentul de față, mă uit la UTA, la Pitești. Ambele joacă. FC Botoșani bate la Galați, unde e o deplasare grea. Botoșani dacă face 3-4 rezultate pozitive, nu îi mai dai jos de acolo. E greu.

Dinamo poate să intre în lupta la primele 3 locuri, mai ales că acum pot să joace și ei în cupele europene. Mai au și fani numeroși alături. Eu le văd pe UTA, FC Argeș și FC Botoșani cu șanse la play-off”, a declarat Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică a vorbit despre șansele lui FCSB și CFR Cluj de a ajunge în play-off

Sebastian Coleasa
