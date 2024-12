Marius Șumudică declarații tăioase înainte de Rapid – Gloria Buzău: „Eu, Șumudică, arbitrez play-off-ul!”

Marius Șumudică a vorbit despre obiectivele sale la conferința de presă premergătoare meciului de luni dintre Rapid și Gloria Buzău. Antrenorul giuleștenilor a părut descurajat din cauza faptului că a fost contestat pentru că a pierdut un meci după o serie de 8 partide fără înfrângere.

Marius Șumudică nu simte presiune înaintea meciului cu Gloria Buzău în ciuda contestatarilor

Rapid București va întâlni în etapa a 20-a pe ultima clasată în SuperLiga României, Gloria Buzău. În ultima etapa, Rapid a pierdut împotriva covăsnenilor de la Sepsi OSK cu scorul de 2-0. Deși până la acel meci, „alb-vișinii” erau neînvinși de 8 meciuri, după înfrângerea de la Sf. Gheorghe au apărut mai mulți contestatari din lumea fotbalului, iar Marius Șumudică s-a arătat dezamăgit de acest lucru: „Pentru mine nu este niciun fel de presiune.

Nici pe jucători nu am simţit că ar fi vreo presiune. E adevărat că venim după un eşec care a survenit în urma a opt etape în care nu am pierdut. S-a făcut aşa o campanie, pe care nu prea am simţit-o ok, dar te aştepţi, cred că au mai fost echipe care 8 etape la rând nu au pierdut şi când au făcut-o nu s-a scris atât şi nu s-a discutat atât.

Nu ştiu, probabil că unii nu ne vor în play-off. Nu a zis domnul Becali că suntem slabi? Mi-aş dori să ajung în play-off, că dacă ajung în play-off, vă spun eu că arbitrez play-off-ul. Eu îl arbitrez, Şumudică! Îl arbitrez!

Nu ştiu dacă îl şi câştig, eu am promis că la anul! Dacă colaborarea va fi de bun augur şi vom continua împreună, eu am promis că la anul voi câştiga titlu.

Eu am spus, când am venit la Rapid, că anul ăsta mă voi califica în play-off, da? Că voi ieşi din grupele Cupei, ceea ce nu s-a întâmplat în sezoanele precedente. Iată că am făcut-o, vom vedea cu cine vom juca.

Sper să ajungem mai departe. Dacă mâine vom câştiga, suntem în grafic. Eram în cupele europene şi nu ştiu eu? Să ne mai fi calificat în vreo competiţie… sau se mai joacă cupa de ciocolată? Atât puteam să realizăm.

Dacă sunt oameni care nu ne doresc în play-off, e treaba lor. Eu sunt aici pus să duc Rapid în play-off. Voi vedea dacă voi reuşi.

Cu toate că, cred că unele echipe s-ar mulţumi cu locul 7 pentru că locul 7 îţi dă şansa să joci un singur meci şi să te califici într-o cupă europeană. Joci un singur meci cu locul 3 dacă nu mă înşel. Unele echipe ar fi mulţumite cu locul 7, nu e cazul Rapidului. Eu nu îmi doresc locul 7.

Sunt 12-13 ani de când Rapidul nu a mai fost într-o cupă europeană. Noi ne dorim să mergem cât mai departe în Cupă… nu am făcut nicio promisiune că voi câştiga Cupa, că iar mi se pun în cârcă multe… şi să ajungem în play-off. Astea sunt promisiunile lui Şumudică! După care, la anul, eu vă spun că Rapidul se va bate cu şanse certe la campionat“, a declarat Marius Șumudică

Multă lume l-a contestat pe Șumudică pentru cele două „vedete” aduse în vară la Rapid

Odată cu venirea sa la Rapid, Marius Șumudică și-a adus în lot doi jucători pe care îi cunoaște din Turcia. Aaron Boupendza și Clinton N’Jie sunt doi jucători care au CV-uri impresionante însă sunt departe de momentul de vârf al carierei lor. , cei doi au dezamăgit până în acest moment.

N’Jie și Boupendza au înscris împreună două goluri în Super Liga României, iar

Șumudică a preluat echipa când avea 5 puncte în primele 6 etape și se afla la 3 puncte de play-off. În ciuda unor rezultate bune pe care tehnicianul rapidist le-a avut la echipă, în acest moment Rapid se află doar pe locul 8, la 4 puncte de locul 6 ocupat de Sepsi OSK.