Marius Șumudică, declarații tari despre Ianis Hagi în Turcia. „Toți așteaptă să facă pasul următor”

Avertismentul lui Marius Șumudică pentru Ianis Hagi, după ce a semnat cu Alanyaspor și toți ochii din Turcia vor fi ațintiți asupra lui prin prisma carierei pe care tatăl său a avut-o la Galatasaray.
Andrei David
10.09.2025 | 22:02
Marius Șumudică, declarații tari despre Ianis Hagi în Turcia. „Toți așteaptă să facă pasul următor”. Foto: colaj Fanatik

Bun cunoscător al fotbalului din Turcia, Marius Șumudică a explicat, în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, ce îl așteaptă pe Ianis Hagi atât în campionatul turcesc, cât și în presa din „Țara Semilunei”.

Marius Șumudică: „Ianis are mult de recuperat. Turcia te distruge cu presa”

Ianis Hagi a semnat din postura de jucător liber de contract cu Alanyaspor, în chiar ultima zi a perioadei de transferuri, mutarea anunțată de FANATIK în exclusivitate. Noua echipă a lui Ianis este una de jumătatea clasamentului, dar numele de familie al fotbalistului va atrage foarte multă atenție asupra sa, după performanțele pe care Gică Hagi le-a avut la Galatasaray ca jucător.

„Ianis a fost primit foarte bine. Trebuie să recupereze, are de recuperat foarte mult. A pierdut o perioadă a pregătirii. 

Clar va fi sub lupă (n.r. – pentru că îl cheamă Hagi). Turcia te omoară cu presa, te distruge. În momentul în care nu te ridici la nivel, te distruge. În Turcia, nu e totul online, apar șapte publicații de sport și se vând ziarele la prima oră ca pâinea caldă. 

Cum vede Marius Șumudică traseul lui Ianis Hagi în campionatul turcesc: „Alanya să fie o haltă”

Toată lumea se așteaptă ca Ianis să facă pasul spre o echipă mare. Alanya să fie o haltă pentru el. E greu că-l cheamă Hagi și i-a fost greu și până acum. Asta apasă numele Hagi”, e explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

La prezentarea oficială, Ianis Hagi, care a fost însoțit de tatăl său, a declarat că se simte acasă în Turcia. De altfel, fotbalistul este născut la Istanbul, în perioada în care Gică Hagi scria istorie pentru Galatasaray.

  • 1,5 milioane de euro este valoarea de piață a lui Ianis Hagi în acest moment. Apogeul l-a atins la precedenta sa echipă, Rangers, în 2022, când era cotat la 7 milioane de euro.

Marius Șumudică, despre situația lui Ianis Hagi în Turcia

