Marius Șumudică, declarații tari despre România lui Hagi: „Mari carențe. Îl va judeca poporul pe Gică!”. Care au fost greșelile capitale ale selecționerului. Exclusiv

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Marius Șumudică (55 de ani) a făcut o analiză dură asupra echipei naționale, după ce România lui Gică Hagi (61 de ani) a pierdut primele două meciuri din Liga Națiunilor, în deplasare cu Suedia și pe teren propriu cu Bosnia. Antrenorul de la CFR Cluj i-a reproșat selecționerului abordarea partidelor din această acțiune, de la convocări până la faptul că a decis să schimbe mulți jucători de la un meci la altul, dar și sistemul de joc.

Marius Șumudică l-a criticat pe Gică Hagi după România – Bosnia 2-4 în Liga Națiunilor

De asemenea, Șumudică a apreciat și că „Regele” a greșit atunci când a decis să joace contra Bosniei cu nu mai puțin de cinci fundași centrali de meserie în primul 11: „Eu cred că s-a greșit din mai multe puncte de vedere, de la numărul de jucători aduși la echipa națională. În momentul în care într-un timp atât de scurt, tu ai patru jocuri acum, este foarte greu, nicio echipă din această competiție nu cred că are 30 și ceva de jucători în componență. Cred că este o greșeală. Este o competiție oficială, nu este o competiție amicală. Noi avem doar de pierdut din această competiție oficială. În afară de încredere, pierdem coeficient, putem să cădem în altă urnă valorică. După care tragi ponoasele, ca să zic așa. Ăsta ar fi primul punct, aici cred că s-a greșit.

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În al doilea rând, schimbările masive de jucători de la un joc la altul. Ne uităm Bosnia, schimbă doar 2-3 jucători după un egal în Polonia și vine și te bate la pas. Având în vedere ocaziile pe care le-au avut, este un scor mincinos, scorul trebuia să fie mult mai mare. Ei păstrează jucătorii de atac, jucători de calitate, au coeziune, au spirit, asta vine din dorința lor de afirmare, de a-și cinsti tricoul pe care îl poartă. La noi nu am văzut agresivitate, nu am văzut dorință de victorie. Hagi a ieșit ieri și a zis că își asumă absolut tot, cum trebuie să își asume și jucătorii. Este o competiție pe care trebuia să punem accent și să facem puncte”.

Unde s-a pierdut meciul de pe Arena Națională, în opinia lui Marius Șumudică

În această ordine de idei, tehnicianul a opinat că diferența a fost făcută în benzi la această partidă, în sensul că România, prin faptul că Eissat și Coubiș au fost folosiți ca fundași laterali, a fost în mod clar depășită de Bosnia în aceste zone ale terenului. Astfel, Marius Șumudică a subliniat cu această ocazie că, în viziunea sa, ar trebui să dea „socoteală” pentru aceste decizii. „Problema tehnico-tactică, nu poți să dezvolți un joc și să schimbi sistemul de la joc la joc. Nu poți să faci lucrul ăsta. Eu nu îmi permit să îi dau sfaturi domnului Hagi. Este selecționer, are responsabilitate totală, dar trebuie să nu uite că va răspunde în fața poporului, cum se spune. Trebuie să răspundă, nu este echipa nimănui, nu este echipa unui club, este echipa poporului, echipa unei țări întregi, echipa unei națiuni.

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Începi cu fundași centrali pe linia de fund, plus Screciu, care e tot fundaș central, în linia de mijloc. Practic joci cu cinci fundași centrali. Nu au repere, Coubiș, Eissat, să joci cu ei în bandă, jucători cu talie, înalți, este foarte dificil. Pe construcție cobora și Screciu între Burcă și Ilie și îi urca pe Coubiș și Eissat. Am jucat fără benzi. Ei au avut mare superioritate în benzi. Au avut 2 contra 1 în benzi”, a mai spus în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce ar trebui să facă de acum înainte Gică Hagi la echipa națională

În continuare, Marius Șumudică a apreciat că ar fi mai bine dacă selecționerul s-ar concentra mai degrabă pe un lot de bază, format din mai puțini jucători decât la această acțiune, și astfel să nu schimbe foarte mult primul 11 de la meci la meci: „Eu cred că Gică trebuie să se canalizeze pe un lot de 24-25 de jucători, lot bine structurat, să îi elimine pe cei care consideră el că nu au valoare. Nu putem să facem experiențe și de la meci la meci să schimbăm. Cei care rămân acasă sunt bosumflați încă de la primul meci. Așa nu formezi un grup.

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Consider că lotul e foarte stufos, trebuie un nucleu de bază. Nu poți să ai relații de joc dacă din 3 în 3 zile tu schimbi. Impresia pe care mi-o lasă e că am luat aceste jocuri ca pe niște jocuri amicale. La schimbarea de sistem s-a văzut clar. Mari carențe, mari carențe defensive. La mijloc, distanțe foarte mari între compartimente. Pasau cum voiau ei, lipsă de agresivitate. De când am văzut echipa mi-am dat seama că e un experiment”.