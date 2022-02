Marius Șumudică a fost demis de Malatyaspor. Anunțul oficial al turcilor și prima reacție a antrenorului

Clubul Malatyaspor a anunțat, azi, că Marius Șumudică a fost demis și că a fost despăgubit financiar în urma acestei decizii. Antrenorul dezminte, însă, informația și spune că nu a fost plătit de trei luni.

”Da, am aflat şi eu că am fost demis. E o decizie unilaterală a clubului, s-or gândi că va fi mai bine. Nu e nicio problemă, dar nu vreau ca lumea să fie indusă în eroare. Eu nu am primit niciun ban de peste trei luni şi nici acum nu mi s-a dat nimic. Am văzut că mi s-ar fi plătit restanţele, dar e fals!

Eu aveam biletele cumpărate ca să ne întoarcem, împreună cu secunzii, în Turcia, dar mi s-a transmis că am fost demis. Cum ziceam, sper ca fără mine Malatyaspor să se salveze.

Este un oraş frumos, cu nişte suporteri admirabili şi ar fi păcat ca anul viitor să nu fie în Super Lig. Conducerea a făcut însă greşeli foarte, foarte mari”, a declarat Marius Șumudică, pentru .