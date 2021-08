Ultimele declarații ale lui Marius Șumudică în calitate de antrenor al lui CFR Cluj: „Nici nu știu ce să mai cred”

După 0-4 la Belgrad, CFR Cluj spera – chiar dacă soarta calificării era deja pecetluită – să îndulcească amarul pe propriul teren, dar , 1-2, în fața Stelei Roșii, iar parcursul european continuă în Conference League.

Vizibil dezamăgit, Marius Șumudică și-a găsit cu greu cuvintele, în încercarea de a trage primele concluzii după eliminarea rușinoasă a echipei sale. „Nici nu știu ce să mai cred. Chiar am jucat bine, am avut situații de a marca. Cred că omul meciului este portarul lor”, și-a început acesta discursul, acuzând maniera de arbitraj a englezului Michael Oliver.

Timpul nu este, însă, deloc de partea campioanei, care va primi, duminică, 29 august, de la ora 21:00, vizita celor de la FCSB, antrenată acum de Edi Iordănescu, tehnician care în sezonul trecut .

Marius Șumudică și-a găsit cu greu cuvintele după umilința din Europa League

„Ce să mai, nu mai știu, mă aștept la orice. Nici nu știu ce să mai cred. Chiar am jucat bine, am avut situații de a marca, am avut penalty. Am făcut acea gafă.

Lor li s-a dat acel penalty în minutul patru, e greu să joci de la 0-1, dar îmi felicit jucătorii. Au fost momente când am dominat o echipă mult mai puternică decât noi.

I-am încurajat în vestiar, le-am zis să ridice capul pentru că am jucat de la egal la egal. Steaua Roșie n-a avut nicio ocazia în prima repriză, cred că omul meciului este portarul lor.

O greșeală la Pufi (n.r. Bălgrădean), săracul…. Ce să mai, mă aștept la orice. Nu știu ce să mai cred, chiar am jucat bine, am avut situații de a marca, am avut penalty, asta e, se întâmplă. Li se dă un penalty, arbitru englez, în Anglia sunt mereu faze de genul.

Îmi felicit jucătorii, am avut un meci foarte greu. Ce să le spun? Să îi îmbărbătez, să ridice capul, am jucat de la egal la egal, am avut și ocazii, cred că jucătorul meciului e portarul advers”, a declarat Marius Șumudică la , elucidând și misterul din spatele imaginilor surprinse în repriza a doua, când a înghițit o pastilă:

„Nu am avut probleme pe bancă, am luat o pastilă pentru stomac, probabil de la stres am avut niște probleme. E foarte greu acum, în două zile vine un meci foarte dificil, dar, dacă vom juca cum am făcut-o azi, cu siguranță vom câștiga cu FCSB”.

Neluțu Varga l-a dat afară. Se întoarce Dan Petrescu

Eliminarea din play-off-ul Europa League la scorul general de 1-6 nu i-a picat, însă, deloc bine patronului Neluțu Varga. Potrivit ,, fără să stea o clipă pe gânduri, acesta a decis, imediat după fluierul final al partidei de la Cluj, să taie în carne vie.

Mai exact, , urmând ca banca tehnică să fie preluată de Dan Petrescu. Tehnicianul revine astfel la echipa cu care a cucerit nu mai puțin de trei din ultimele patru titluri.