Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Şumudică, despre bătălia cu “balaurii” din Arabia Saudită: “L-am văzut pe Inzaghi! E uşor să antrenezi Al Hilal! Pentru români va deveni o ţară interzisă”

Marius Șumudică a venit cu informații calde din Arabia Saudită. Antrenor la Al-Okhdood, el a povestit cât de grele sunt luptele cu ”balaurii” campionatului și cât de greu va fi ca românii să mai ajungă în Golf
Cristian Măciucă
20.02.2026 | 11:45
Marius Sumudica despre batalia cu balaurii din Arabia Saudita Lam vazut pe Inzaghi E usor sa antrenezi Al Hilal Pentru romani va deveni o tara interzisa
EXCLUSIV FANATIK
Marius Şumudică, despre bătălia cu "balaurii" din Arabia Saudită: "L-am văzut pe Inzaghi! E uşor să antrenezi Al Hilal! Pentru români va deveni o ţară interzisă"
Marius Șumudică (54 de ani) este antrenor la Al-Okhdood începând cu luna ianuarie și are misiunea de a salva echipa de la retrogradare. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Șumi a povestit cât de grea este, de fapt, lupta din Saudi Pro League.

Marius Șumudică, informații calde din Arabia Saudită

Marius Șumudică are o misiune infernală în Arabia Saudită. După 21 de etape, echipa sa, Al-Okhdood, este pe locul 17 (penultimul), cu 10 puncte, la cinci lungimi de Damac, prima formație aflată deasupra liniei roșii.

„Joc vineri seară cu alde Retegui, de la Al-Qadsiah. Retegui, golgheter în naționala Italiei. Au dat 130 de milioanede euro pe transferuri. Numai 68 de milioane au dat pe Retegui, iar valoarea echipei mele e de 10 milioane. Au 46 de goluri marcate dintre care 38 le-au marcat cei doi atacanți, Retegui și Enes, titular în naționala Mexicului. E greu.

E diferență foarte mare de valoare. Am simțit-o pe pielea mea când am jucat cu Hilal. L-am văzut pe Inzaghi! E ușor să antrenezi. Când ai astfel de jucători, e ușor. Pentru mine e o onoare să fiu în această ligă.

Acum mă întâlnesc cu Brendan Rodgers. El e antrenor (n.r. – la Al Qadsiah FC). De când a venit din 12 meciuri are 10 victorii și 2 egaluri. I-a preluat o companie foarte puternică. E foarte greu, dar ne ducem crucea. Luptăm până la ultimul meci, vedem ce se va întâmpla. Dacă vom reuși să ne salvăm, pentru mine va fi ok, dacă nu, a fost o experiență extraordinară întâlnind astfel de antrenori și încercând să le fac față. E foarte, foarte greu. Nu e ușor”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Meci infernal cu echipa lui Brendan Rodgers

Pentru Șumudică urmează un nou meci de foc în Arabia Saudită. Al-Okhdood primește vineri, 20 februarie, vizita lui Al-Qadisiyah. Echipa de pe locul 4 e antrenată de Brendan Rodgers, fost manager la Liverpool.

„Pentru mine e o experiență extraordinară. O spun cu părere de rău, dar și pentru antrenorii români va fi o țară prohibită pentru accedere. Va fi foarte greu să mai intri. Pentru că vor promova două echipe, Al-Diraiyah și Al-Ula, care sunt companii. La Ula e Peseiro antrenor, dincolo e un neamț, Alfred Schreuder, care a fost 7 ani în Bundesliga. Ei sunt în Liga 2, dar sunt plătiți cu 4-5 milioane de euro pe sezon. Și aceste companii vor aduce doar nume mari. Vor rămâne 2-3 posturi de antrenori la echipe din subsolul clasamentului și să te lupți cu giganți e foarte greu.

Dar muncim zi de zi. Ne întâlnim. E experiență, acumulăm. Asta e. Înveți Pentru mine e o onoare să întâlnesc astfel de antrenori: Inzaghi, Rodgers, Jesus, la Nassr, Galtier, care a fost la PSG. Un băiat deosebit, l-am salutat eu, după care a stat cu mine, a vorbit 5 minute. Mă simțeam antrenor. Acest om i-a antrenat pe Messi, pe Mbappe, pe Neymar. Așa, să dai mâna cu unul care a antrenat la Technometal, e ușor”, a încheiat savuros Marius Șumudică.

Marius Sumudica, MISIUNE IMPOSIBILA in Arabia Saudita! MECI INFERNAL cu Brendan Rodgers

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
