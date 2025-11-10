Marius Şumudică, despre demisia lui Mirel Rădoi: „Dă dovadă de instabilitate psihică! Aceeași greșeală am făcut-o și eu la Rapid!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a pierdut în etapa a 16-a din SuperLiga, scor 1-2 cu UTA, iar Mirel Rădoi și-a anunțat jucătorii că va pleca de la echipă. Cum vede Marius Șumudică decizia pe care a luat-o antrenorul oltenilor.

Marius Şumudică, dezamăgit de cum au jucat Universitatea Craiova și FCSB în etapa 16 din SuperLiga

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a mărturisit că a rămas surprins neplăcut de modul în care Universitatea Craiova, respectiv FCSB au evoluat în etapa 16 din SuperLiga. Înainte de a vorbi despre demisia lui Mirel Rădoi, „Șumi” a ținut să scoată în evidență jocul slab al oltenilor.

ADVERTISEMENT

„Ca să vorbim despre Rădoi, trebuie să plecăm de la jocul Craiovei. Am văzut că toată lumea spune că Universitatea Craiova joacă… Ei bine, este prima oară când pot să spun că nu am înțeles nimic din jocul de ieri. Este prima când văd jocul Craiovei și a FCSB-ului și nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic din astea două jocuri!

Până acum am fost băiat bun, de acum nu mai sunt. O să spun lucrurilor pe nume, așa cum am făcut mereu. Eu nu am înțeles nimic din joc, din ideea de joc, din schimbările făcute. Aici vorbim tehnico-tactic, de ceea ce mă privește pe mine ca antrenor. Din punctul meu de vedere, este o harababură totală în ambele echipe”, a declarat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

De ce a anunțat Mirel Rădoi în fața jucătorilor că-și va da demisia

În continuare, Marius Șumudică a transmis că a trăit un episod similar în sezonul trecut, la Rapid, după semifinala cu Hermannstadt. „Șumi” s-a dus în fața jucătorilor și a anunțat că-și va da demisia, iar din acel moment a pierdut vestiarul. Tehnicianul susține că Mirel Rădoi, dacă va reveni, va păți, cel mai probabil, același lucru.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ce spui despre faptul că Rădoi și-a anunțat demisia?) Același episod l-am trăit anul trecut la Rapid. Eu nu mă bucuram la Rapid de sprijinul de care se bucură Rădoi la Craiova. Este foarte susținut, ați văzut și suporterul acela care a intrat în teren și i-a pus un fular la gât, asta înseamnă enorm! E sprijinit de suporteri, de acționari, la echipă nu suflă nimeni în fața lui Rădoi. Ați văzut și voi, Rădoi vrea să facă acolo tot și nu suflă nimeni.

Eu nu înțeleg atitudinea lui! O spun așa, fiindcă aceeași greșeală am făcut-o și ei după semifinala cu Hermannstadt. Am intrat în cabină, mi-am anunțat demisia în fața jucătorilor și de atunci mi-am pierdut grupul. Cum am gândit la momentul respectiv? Am vrut să văd dacă jucătorii sunt aproape de mine. De foarte multe ori se întâmplă să faci lucruri de genul acesta”, a mai spus „Șumi”.

ADVERTISEMENT

Instabilitatea, cea mai mare problemă a lui Mirel Rădoi

Marius Șumudică a ținut să precizeze că un astfel de gest a făcut și în Turcia, la Gaziantep, iar atunci jucătorii au venit să îl întoarcă din drum, lucru ce nu s-a întâmplat în mandatul de la Rapid. , „Șumi” a mărturisit că cea mai mare este instabilitatea psihică de care a dat dovadă în ultima perioadă.

„Ceva similar am făcut în Turcia, la Gaziantep. Mi-am anunțat demisia în fața jucătorilor, iar apoi trei sferturi de echipă a venit la mine să-mi spună că ei nu sunt de acord, că nu mai vin la antrenament dacă plec de la echipă. Același lucru am vrut să-l fac și la Rapid, doar că acolo nu m-am trezit cu niciun jucător după mine. Atunci mi-am dat seama că am pierdut grupul și că va fi foarte greu să performez. Atunci mi-au dat doar vreo doi jucători mesaje.

În momentul în care faci lucrul acesta, există și o oarecare doză de alintare. Te alinți, încerci să vii în fața jucătorilor și să încerci cumva să ceri sprijinul lor moral. Să vezi că jucătorii sunt cu tine și că nu vor să pleci. În momentul în care o faci de șase ori așa, e ca și cum ar veni un cutremur. Primul are 3,5, al doilea cu 4 și puțin… Când ajungi la al șaselea și are 6 și ceva, cade, se surpă tot.

Din punctul meu de vedere, aceasta este cea mai mare problemă a lui Rădoi. Îl respect, e un coleg de breaslă, nu îmi permit să vorbesc urât despre ceea ce face… Tot timpul am vorbit la superlativ despre el, dar asta este o mare problemă a lui, anume această instabilitate psihică de care dă dovadă în anumite momente. Sunt mai multe episoade de genul, iar acestea îi aduc numai deservicii”, a adăugat Marius Șumudică.

Se va plăti clauza de reziliere după demisia lui Rădoi?

Întrebat despre clauza de reziliere, . Cât despre o posibilă revenire, „Șumi” a mărturisit că aici depinde doar de cum vor simți jucătorii momentul, aceștia putând să-și piardă încrederea lui Mirel Rădoi.

„(n.r. – Dacă se răzgândește, cum se întoarce?) Sunt două probleme aici! În primul rând, dacă domnul Rotaru nu mai vrea să lucreze cu Rădoi, acea clauză de 250.000 de euro dispare, nu se mai pune problema clauzei. Această clauză este ieșită din discuție, aceasta este părerea mea. Probabil că acționarii au și planul B, este a 6-a oară când face așa Rădoi.

Referitor de cum o să îl privească jucătorii dacă va reveni, este clar că nu mai există acea încredere totală. Sunt diferite caractere în vestiar, fiecare jucător are un tip de caracter. În mintea lor, această demisie lucrează. Unii vor spune că nu are Rădoi încredere în ei”, a încheiat Marius Șumudică. Mihai Rotaru a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că Mirel Rădoi nu a fost nevoit să plătească clauza de reziliere de 25.000 de euro, însă tehnicianul a renunțat la salariile pe luna octombrie, dar și la zilele muncite din noiembrie.