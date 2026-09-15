ADVERTISEMENT

Denis Drăguș (27 de ani), atacantul în care Gigi Becali își pune speranțe uriașe, a bifat, în meciul cu Petrolul din etapa a 9-a de SuperLiga, primele sale minute în tricoul celor de la FCSB. Vârful cu salariu de un milion de euro nu a impresionat în acest interval, însă a arătat o serie de calități în unele faze ale jocului. Fostul său antrenor din Turcia, Marius Șumudică (55 de ani) transmite un avertisment pentru fotbalistul de națională.

Cum caracterizează Marius Șumudică debutul lui Denis Drăguș la FCSB

Luni, 14 septembrie, FCSB a făcut un nou pas greșit în SuperLiga. Într-un meci în care au jucat toate achizițiile recente ale lui Gigi Becali, Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș, roș-albaștrii nu au scos decât un 2-2, pe teren propriu, cu revelația Petrolul. În prima repriză, N’Lundulu a deschis scorul în minutul 3 pentru ploieșteni, iar pentru gazde au marcat golurile revenirii Ofri Arad (min. 14 penalty) și Meriton Korenica (24). A doua repriză, slăbită de unele schimbări, FCSB s-a retras, iar Petrolul a egalat în minutul 66 prin Malula.

ADVERTISEMENT

Punctul central al serii de pe Arena Națională s-a petrecut în minutul 71. Atunci, Denis Drăguș a debutat în tricoul FCSB-ului, înlocuindu-l pe David Miculescu. Atacantul nu a reușit să-și ajute colegii să obțină toate cele 3 puncte, deși a arătat implicare în joc și chiar a apărut în fața porții adverse pe final de partidă.

În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică, antrenorul sub bagheta căruia a sa la o echipă de club, în sezonul 2023-2024 – 15 goluri la Gaziantep (Turcia), a caracterizat primele minute ale atacantului în tricoul roș-albastru. Tehnicianul a subliniat din start că Drăguș dă un randament maxim numai în poziția de număr 9. Chiar și regretatul Mircea Lucescu a fost cel care a afirmat acest aspect, într-o discuție cu Șumi, dându-i dreptate fostului său elev de la Rapid.

ADVERTISEMENT

„Nu poți să-ți dai seama. A jucat foarte puțin. El este un tip care încearcă tot timpul să rezolve singur, de foarte multe ori. Și, în momentul de față, eu știam, a avut o viroză toată săptămâna, a fost sub medicamentație. Nu era ok nici din punct de vedere fizic și nici sănătos. Te stoarce o viroză. Și, în continuare, cred că este folosit într-o poziție în care face mult mai mult efort, nefiind nici stabil din punctul ăsta de vedere și nu e ok. Eu v-am mai spus și este părerea mea, despre care regretatul Mircea Lucescu mi-a dat dreptate în discuțiile pe care le-am avut și a zis: ‘Mare dreptate ai avut, este un număr 9‘”, spune Șumudică.

ADVERTISEMENT

Avertismentul primit de Denis Drăguș de la Marius Șumudică. Ce probleme va avea în SuperLiga

peste nivelul fotbalului intern. Marius Șumudică admite că atacantul poate face diferența, însă în același timp spune că acestuia nu îi va fi ușor deloc să rupă norii așa de rapid. Motivul e simplu: toți rivalii se auto-motivează când îl vor înfrunta.

ADVERTISEMENT

„Niciunui jucător nu-i e ușor. Nimănui care se întoarce în campionatul României nu îi este. Toată lumea crede că e foarte ușor în fotbalul românesc. Dar nimănui nu-i nu e ușor. Automat, în momentul în care îl are pe Drăguș în față, jucătorul advers se auto-motivează, dorește să demonstreze, se auto-depășește. Vin câte doi. Nu-i ușor, că nu sunt jaloane”. spune Șumi.

Ce spune Șumudică despre Korenica: „Am pierdut jucător bun”

Șumudică este în continuare extrem de supărat pe faptul că CFR Cluj l-a pierdut pe Meriton Korenica (29 de ani). Tehnicianul are numai cuvinte de laudă despre fostul său elev. În opinia tehnicianului, .

ADVERTISEMENT

„Am pierdut jucător bun rău. Nu mai stau să mai discut. Dacă îl aveam pe Korenica la Sepsi, nu pierdeam niciodată. Câștigam jocul la pas. (….) Cea mai mare pierdere pentru noi (CFR Cluj) și cel mai mare câștig pentru FCSB e Korenica.(n.r. Cum ți s-a părut Korenica cu Petrolul?) Bun rău. Jucător pe care poți să îl folosești pe mai multe posturi. Poate juca și zonă centrală, număr zece, îți apare la finalizare, îți pleacă din față, apare peste tot”, explică Șumudică.