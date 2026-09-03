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Patronul FCSB a anunțat că urmează să facă trei transferuri extrem de tari, iar unul dintre jucători este Denis Drăguș. Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a vorbit despre această mutare.

Cum a comentat Marius Șumudică transferull lui Denis Drăguș la FCSB

Antrenorul celor de la CFR Cluj, care este și nașul de cununie al internaționalului român, a mărturisit că nu a încercat să-l influențeze în niciun fel pe Drăguș privind și i-a transmis că cel mai important lucru este să înceapă so joace.

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”Nu știu ce se întâmplă, nu sunt updatat la momentul de față. Adică am vorbit ultima oară acum două zile cu Denis. Nu știam nimic, nu era nimic. Îmi spusese că are ceva de la Levski Sofia, încă discuta, nu știa ce să facă.

Nu vreau să mă mai bag, nu vreau să mai influențez. Este viața lui, este ok, e familia mea, e finul meu, ține cont de ceea ce îi spun, dar până la un anumit nivel. E viața lui, e treaba lui, să facă ce vrea, e major, e vaccinat. Eu nu pot să-i spun ‘du-te la FCSB’ sau… În momentul de față nu l-aș sfătui decât să joace fotbal. Atât.

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Este momentul să joace fotbal și să revină ceea ce a fost. El singurul sezon care l-a făcut ok l-a făcut în momentul în care a avut sprijin din partea antrenorului și acela s-a numit Șumudică și a dat 16 goluri și a ajuns să ia salariul pe care îl ia datorită acelui sezon. Mai departe este treaba lui”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Cum se va descurca Drăguș după perioada de inactivitate

Tehnicianul este convins că Denis Drăguș , chiar dacă a nu a mai evoluat de o bună bucată de vreme într-o partidă oficială și asta pentru că are niște calități fizice impresionante.

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”Nu am nicio influență, să nu se mai scrie prin toate publicațiile că îl conving eu sau că nu. N-o să-l conving niciodată să se ducă la FCSB sau să nu se ducă la FCSB. Eu sunt antrenor profesionist, sunt antrenorul lui CFR Cluj, încă. Încă sunt antrenorul lui CFR Cluj și mai departe nu am nicio influență asupra viitorului lui Drăguș.

Singura influență a fost când am lucrat fizic împreună. Adică, practic mă avea antrenor. Mai departe, ca sfat, singurul sfat, și dacă îl aude sau îl va citi la noi pe site, este: ‘Denis, joacă fotbal, ai nevoie să joci fotbal’. Atât. Mai departe, nu mă interesează unde o faci, ce faci.

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Este un jucător care, eu când l-am luat, nu jucase. Are impact imediat, calități fizice deosebite, de departe cele mai bune calități fizice ca atacant. Vorbeam și cu Dragotă (n.r. – Cristian Dragotă, preparatorul fizic de la CFR Cluj) și îmi spunea că nimeni n-atingea parametrii de accelerare sau decelerare pe care îi atingea Drăguș la echipa națională. Este un jucător căruia nu-i trebuie foarte mult timp. E jucător foarte bun, pentru nivelul României este beton, este un jucător care va face diferența”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.