Marius Șumudică, despre ofertele din Liga 1: “La Rapid m-aș fi dus și fără bani. Mergeam voluntar” Ce spune despre CFR Cluj și FC U Craiova

Săptămâna trecută, după ce , unul dintre cei cărora i s-a făcut ofertă a fost Marius Șumudică, dar acesta a refuzat să prea echipa olteană.

Tehnicianul a declarat, la Sport Total FM, care au fost motivele pentru care nu a dorit să se ducă în locul lui Mutu. „Oferta de la Craiova a fost foarte bună din punct de vedere financiar. A fost un cumul de factori pentru care nu am acceptat.

„Este traumă ce am trăit la Cluj”

Dar felul cum s-a comportat familia Mititelu cu mine a fost ceva extraordinar. Cred că era unul dintre primele trei contracte din țară. Din punct de vedere financiar, pentru România era senzațional, aproape de ceea ce aveam la Cluj”, a spus el, după care a detaliat motivele pentru care este, în continuare, liber de contract.

ADVERTISEMENT

„Normal că este traumă , din moment ce aveam șapte victorii din șapte în campionat. Plus că echipele pe care le-am întâlnit în Europa, Young Boys Berna și Steaua Roșie, nu se compară niciodată cu alte echipe care le-au fost adversare formațiilor noastre și au fost scoase din competițiile europene. Și mă refer în special la Conference League.

Plus că nu am avut șansa să întâlnesc și eu cele două echipe, Jablonec și Randers. Cred că este o grupă accesibilă, pe care CFR Cluj ar fi trebuit s-o câștige, având în vedere că Alkmaar a vândut cinci jucători pe sume impresionante, peste 10 milioane de euro, deci a slăbit considerabil.

ADVERTISEMENT

Nu-și va critica niciodată colegii de breaslă

Formația olandeză este lider, dar nu uitați că a făcut 2-2 acasă cu Randers, o echipă la care se vede că jucătorii sunt legați, dar nu este ceva ieșit din comun. Nu discut probleme tactice și nu vreau să fac o comparație cu felul în care juca CFR Cluj în mandatul meu de antrenor.

Nu vorbesc despre colegii mei de breaslă, acum este Dan Petrescu antrenor. Și chiar dacă ajungeam la Craiova, nu m-ați fi auzit spunând că Mutu nu a făcut nimic, că nu a pregătit echipa. Nu am făcut lucru acesta niciodată și nici nu o să-l fac.

ADVERTISEMENT

Din moment ce accepți să semnezi un contract, preiei echipa respectivă cu bune și rele. Nu te mai plângă că lotul pe care l-ai găsit nu e bun, că numeric nu corespunde, că jucătorii nu-s pregătiți.

Încă am un gust amar vizavi de ceea ce mi s-a întâmplat acolo, pentru că simțeam că pot lua campionatul și cred cu tărie că în grupele Conference League puteam face rezultate.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc din suflet ca Dan Petrescu și cei de la CFR să câștige dubla care vine acum cu Alkmaar și să se califice sau să ajungă măcar pe locul 2 și să joace un baraj.

Dar a fost un lucru frustrant, care nu mi-a căzut bine și sunt spectrul acestui gust amar. Nu sunt pregătit să o iau de la capăt în România unde este destul de greu să-ți impui filozofia”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Echipa lua goluri pentru că juca mai ofensiv

„Este adevărat că la CFR Cluj ne-am cam încurcat în Europa, dar schimbasem total stilul de joc la echipă. Luam goluri pentru că noi ne descopeream, jucam mult mai ofensiv, aveam 7-8 ocazii pe meci, cu Craiova acasă, cu Farul, cu Tâgoviște, care se apără foarte bine.

Nu vreau să fac nicio comparație, dar aceasta este realitatea și trebuie s-o acceptăn. Când am părăsit echipa aveam 16 meciuri jucate, adică un tur de campionat, în decursul a două luni. Jucam din 3 în 3 zile și nu mă plângeam. Uneori aveam doar două zile între meciuri.

Probabil aș fi gestionat altfel și meciul din Cupa României, pentru că este un trofeu. În cv-ul oricărui antrenor și în vitrina oricăui club și pentru suporteri înseamnă istorie. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat și regret că nu am reușit să îmi duc munca la sfârșit, deoarece consider că putea face lucruri frumoase anul acesta cu CFR”, a mai precizat Șumudică.

I-a promis lui Iosif că nu se duce la niciun meci

În ceea ce privește marea lui dragoste, Rapid, tehnicianul spune că este singura formație la care s-ar fi dus fără să fie remunerat. „Aș fi făcut-o cu inima deschisă.

Rapidul l-aș ajuta voluntar, dar acolo este Miță Iosif, a făcut o treabă foarte bună, dar eram acasă și m-aș fi dus fără niciun ban. Îl respect foarte mult pe băiatul ăsta și sper să facă o treabă bună în continuare, chiar dacă în ultima perioadă rezultatele echipei au luat-o la vale.

Nu se pune problema să merg la Rapid, i-am promis lui Miță Iosif că nu voi merge la meciuri ca să nu simtă presiunea. Eram acasă, pe fotoliu, în fața televizorului și mă uitam la meci și tot stadionul striga ‘Șumudică, Marius Șumudică’. Vă dați seama ce înseamna să fiu acolo?

Mă voi duce doar când se va inaugura Giuleștiul, dacă îmi permite timpul, pentru că Rapid este echipa pe care o iubesc și este în inima mea. Era singura echipă care mă atrăgea și aș fi dat ultima picătură din cunoștiințele mele ca să fac rezultate.

Rapidul înseamnă tot în viața mea profesională. M-am mai întâlnit și am mai avut discuții cu Miță Iosif, am încercat să îi dau și niște sfaturi”, a declarat Șumudică

Ar fi dus Gaziantep în cupele europene

Totodată, tehnicianul s-a referit și la perioada în care a antrenat în Turcia. „Eu nu am cont pe nicio rețea de socializare, nici pe facebook, nici pe twitter. Dar mi-a arătat cineva că anul trecuit pe vremea aceasta era pe locul 1 cu Gaziantep.

Cu o echipă nou promovată am terminat în primul an pe locul 8 și în anul următor eram pe primul loc. Eu cred că este o performanță pentru orice antrenor care activează. Iar în ianuarie 2021 am fost numit antrenorul anului în Turcia, deși eram singurul străin împreună cu ceilalți 21. Pentru mine astea sunt realizări.

Nu e ușor să iei o echipă nou promovată și o duci până pe podium. Eram pe locul 3 în momentul în care am fost demis, și datorită unei glume pe care ei nu au gustat-o. Dacă rămâneam la Gaziantep, cu siguranță echipa se califica în cupele europene.

Aveam șanse mari, era o echipă bună, care înțelegea ce eu doream să joc, nu pierdusem timp de un an pe teren proipriu, aveam 16 meciuri în care marcasem meci de meci, și vreo 6-7 fără înfrângere”, a precizat tehnicianul.