Marius Șumudică, detalii despre plecarea de la Gaziantep: „Am făcut o glumă și s-a ofensat tot orașul”

Marius Șumudică a oferit detalii despre plecarea de la Gaziantep, relatând că o glumă a sa a fost greșit înțeleasă provocând indignare în rândurile membrilor din club dar nu numai.

Tehnicianul român reușise să o ducă pe Gazaiantep pe primul loc în Turcia, iar dorința sa era să continue într-un campionat din Europa și nu dorea să plece acum.

Acesta nu consideră că cerințele sale financiare au produs ruptura, fiind de acord să încheie sezonul din Turcia în baza contractului pe care îl avea în vigoare.

Marius Șumudică a explicat cum s-a ajuns la un adevărat scandal între el și conducerea lui Gaziantep, deși reușise să redreseze clubul și să îl ducă spre locurile fruntașe din Superliga turcă.

“A fost o declarație interpretată greșit, o glumă de-a mea neînțeleasă (n.r banii de la soție). S-au tot amânat discuțiile pentru prelungirea contractului, eu eram în discuții cu niște echipe din Arabia Saudită, nu voiam să-i șantajez. Eu am 49 de ani, sunt un antrenor tânăr, pot face performanță. Acum las echipa pe locul 4, la patru puncte de lider, pe loc de cupă europeană.

Am vrut să rămân în Europa, nu vreau să plec în Arabia Saudită. Cele două discuții le-am avut seara, înainte de ultimele două meciuri. Am acceptat discuțiile, iar la un moment dat mi s-a spus că sunt mari probleme cu banii. Mi s-a spus că putem continua, dar trebuie să fac un discount. Eu m-am ridicat, am spus că nu mai vreau să discut, că vreau să mă concentrez pe meci. Au venit zece conducători să stea de vorbă cu mine și după discuție, unul dintre ei a venit la mine în cameră și mi-a spus că îmi vor face o mică mărire.

Eu le-am spus că nu sunt de acord și că vreau să-mi duc contractul la bun sfârșit. Ei au spus că vor să facem contractul în două ore, eu am spus că nu se poate așa ceva. A urmat meciul cu Sivasspor, am fost dezavantajați, am simțit că vor să ne dea jos de sus. După meci, clubul deja dăduse un comunicat prin care anunța că eu câștig niște sume de bani, care erau ireale. Am spus că nu se pune problema așa, m-am simțit trădat. A fost foarte scurtă distanța de la extaz la agonie”, a declarat Marius Șumudică la Digisport.

Șumudică după despărțirea de Gaziantep: “Datorez mult clubului Gaziantep”

“Am spus adevărul după meci, am repetat gluma respectivă (n.r cu banii soției) și am zis că la mine nu este problema de bani. Era vorba de respect, nu de bani. Eu, într-un spirit de glumă, am spus că voi cere niște bani de la nevastă ca să dau clubului. Îmi cer scuze față de orașul Gaziantep, față de bașkan, a fost o glumă care a luat amploare. Eu datorez mult clubului Gaziantep, mi-a oferit condiții bune.

Mulți antrenori și-ar dori să vină aici, dar eu la momentul respectiv m-am simțit jignit. Mi-au spus că i-a deranjat gluma. Eu nu cer mila nimănui, pentru mine vorbesc rezultatele din teren. Eu sunt un tip conflictual, dar așa mă motivez. Nu mi-am dat seama că gluma respectivă este nesărată. Orașul s-a simțit ofensat și acum parcă îi înțeleg. Încremeniți dacă vă arăt mesajele de la jucători! 19 jucători mi-au scris, mi-au trimis inimioare, nu înțeleg de ce am plecat. Kevin Mirallas, care a jucat la Everton, mi-a scris.

Mi-au spus că sunt cel mai bun antrenor cu care au lucrat. Am fost numit antrenorul anului în Turcia și voiam să dau liniște echipei. Jucătorii mă întrebau dacă rămân. Mi-au spus că nu vor să mai lucreze cu mine din cauza unei glume. Las ceva în urma mea și le doresc să realizeze mai mult decât au făcut cu Șumudică. Au spus că au cel mai bun antrenor, dar nu mai putem continua din cauza acelei declarații. Eu consider că puteam ajunge în cupele europene”, a mai adăugat Marius Șumudică.

Răspunsul antrenorului după ce s-a spus despre el că „se comportă țigănește”

Antrenorul a vorbit și despre scandalul izbucnit după ce invitatul unei emisiuni televizate din Turcia l-a descris folosind un termen rasist. Erman Toroglu i-a reproșat lui Șumudică faptul că se comportă „țigănește”.

„M-a jignit, dar nu vreau să-i răspund. M-a insultat, e treaba dânsului. Părinții mei sunt români, eu sunt român, nu am nimic cu etnia rromă. Nu vreau să-i răspund, nu pot eu să-i fac educație. Nu am nevoie de ajutorul nimănui din țară, nu simt nevoia.

Nu sunt în postura a ce spus acel om, nu vreau să mă apere nimeni. Eu aparțin României și sunt mândru că sunt român. Îmi recunosc greșelile când le fac, dar acum trebuie să vorbim despre fotbal. Cei de aici nu se vor mai întâlni niciodată cu ce am făcut eu!”, a mai spus tehnicianul.