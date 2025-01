Marius Șumudică, detalii despre situația lui Clinton N’Jie. „Eu nu pot să iau vize pentru jucători”

Rapid a obținut o victorie în ultimul amical al iernii. Giuleștenii s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Shanghai Port. Marius Șumudică, antrenorul echipei, a vorbit despre cantonamentul din Dubai, dar și despre situația lui Clinton N’Jie, atacantul care a ratat perioada de pregătire.

Ce se întâmplă cu Clinton N’Jie. Atacantul a ratat cantonamentul din Dubai

Clinton N’Jie nu a putut zbura în Dubai. Marius Șumudică ar putea avea bătăi de cap la reluarea campionatului regular, întrucât vârful va avea nevoie, cel mai probabil, de timp pentru a intra în formă.

ADVERTISEMENT

El nu a fost primit pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, iar Marius Șumudică a oferit câteva detalii despre situația sa. Antrenorul Rapidului e de părere că elevul său nu are niciun fel de vină.

„Eu sunt antrenorul echipei. Nu pot să știu toate detaliile. Am primit ca răspuns, din partea celor care se ocupă, că cei din Dubai i-au refuzat viza de două ori. Odată a vrut să vină cu familia și, o dată, a aplicat pentru viza de grup. Nu știu ce problemă poate să fie. El a fost anul trecut aici și nu a fost nicio problemă.

ADVERTISEMENT

El a fost în vacanță aici. Când era la Sivasspor, a fost în vacanță la Dubai și nu i s-a refuzat niciun fel de viză. Nu vreau să intru în niciun fel de amănunte. Nici nu știu cum să mă exprim. Eu nu pot să mă angajez să iau vize pentru jucători.

Eu am citit ieri seară un articol, în care scria că Șumudică poate fi demis pentru că nu i-a luat viza lui N’Jie și am rămas blocat. Aseară, fără să vă ascund, am văzut declarațiile lui Ilie și i-am spus ‘Cum e posibil așa ceva?’. Am mesajele, am corespondat cu Ilie, care mi-a spus că nu făcea niciodată referire la mine și că n-ar putea să facă.

ADVERTISEMENT

El s-a antrenat la baza cu echipa noastră de juniori. Are un program de la preparatorul fizic. El trebuie să se pregătească. Nu e nimeni vinovat. Băiatul nu are nicio vină. El s-a prezentat la timp la întâlnire. Eu pot doar să-l antrenez. Boupendza se antrenează cu o entorsă de gradul 1. El joacă cu entorsa. Este destul de prolific. Să sperăm că va rămâne la fel și în campionat”, a precizat Marius Șumudică.

Marius Șumudică: „Am întâlnit două echipe mult peste nivelul campionatului nostru”

Antrenorul giuleștenilor s-a declarat mulțumit de cantonamentul efectuat în Dubai. Rapidul a întâlnit campioana Coreei de Sud, Ulsan HD, și pe cea a Chinei, Shanghai Port. De asemenea, bucureștenii au jucat un amical și cu echipa din liga a IV-a din Emirate, Al Hilal United.

ADVERTISEMENT

„În primul meci am întâlnit o echipă formată din jucători tineri aduși din diferite țări. Nu au fost amatori. Acești băieți sunt aduși pentru a fi văzuți de cluburi din Golf. Am reușit să câștigăm. Nu e totuși ușor să înscrii 13 goluri. Mi-a plăcut atitudinea lor.

Am întâlnit două echipe mult peste nivelul campionatului nostru. Astăzi am jucat cu Shanghai, o echipă care a câștigat campionatul și avea trei brazilieni foarte buni în lot”, a mai spus Marius Șumudică, conform .