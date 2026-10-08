Sport

Marius Șumudică, devastat după 1-3 cu U Cluj! Gestul care spune tot după ce CFR a fost făcută KO în derby. Foto exclusiv

Marius Șumudică a fost devastat după ce CFR Cluj a pierdut în Gruia derby-ul cu U Cluj, scor 1-3. După partidă, antrenorul gazdelor a făcut un gest care nu mai are nevoie de niciun cuvânt
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
08.10.2026 | 23:13
Marius Sumudica devastat dupa 13 cu U Cluj Gestul care spune tot dupa ce CFR a fost facuta KO in derby Foto exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Marius Șumudică, devastat după 1-3 cu U Cluj! Gestul care spune tot după ce CFR a fost făcută KO în derby. FOTO: Fanatik
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Marius Șumudică (55 de ani) a fost extrem de apăsat de eșecul pe care CFR Cluj l-a suferit în derby-ul cu U Cluj, scor 1-3, din restanța etapei a 4-a. La finalul partidei, antrenorul „feroviarilor” a făcut un gest care a fost suficient de elocvent pentru a înțelege cât de mult l-a afectat această înfrângere.

UPDATE: Șumudică, mesaj franc după eșecul din derby-ul Clujului: „Va trebui să ne salvăm de la retrogradare”

Marius Șumudică a transmis la flash-interviu că obiectivul CFR-ului în acest sezon este salvarea de la retrogradare. După 10 etape, formația din Gruia este pe locul 8, la o lungime de play-off și la una de zona „nisipurilor mișcătoare”.

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„Asta înseamnă valoarea jucătorilor, când vin jucători de echipa națională de pe bancă, asta se întâmplă. Am comis greșeli, a fost un henț discutabil, pentru că mâna lui Kun este împinsă lui Lukic. Penalty-ul i-a băgat în joc. Trebuie să ne adunăm și să vedem ce facem mai departe.

Anul ăsta este un an de tranziție, va trebui să ne luptăm să ne salvăm de la retrogradare, pentru că ăsta este obiectivul. Dacă ei vorbesc să-i transfere pe Nicușor Stanciu și pe Andrei Burcă, despre ce vorbim? Ăsta-i U Cluj. Dacă eu joc cu fundași centrali inventați, vă dați seama că e dificil.

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Nu trebuie să aibă nimeni așteptări, eu spun realitatea. Dacă au așteptări, îmi pare rău! Eu am spus-o, este un an de tranziție, în care CFR trebuie să se salveze de la retrogradare. Noi am făcut niște rezultate care… Cam astea sunt punctele pe care trebuia să le avem până acum. Suntem pe locul opt și urmează două deplasări. Avem un program foarte, foarte greu.

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Eu nu răspund pentru nimic. Eu răspund pentru pregătirea jucătorilor. Eu am spus că din octombrie voi răspunde pentru pregătirea fizică a jucătorilor și cred că jucătorii au arătat bine fizic. Nu pot să transform jucătorii peste noapte. Îi respect, sunt jucătorii mei, dar asta este diferența dintre valoarea jucătorilor mei și valoarea jucătorilor lui U Cluj.

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În momentul în care inventezi fundași centrali, pentru că nu am fundași centrali de viteză, ba pe Abeid, până să plece, că l-am pierdut și pe el, ba pe Simao, care a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, e greu să ai rezultate”, a declarat Marius Șumudică, după CFR Cluj – U Cluj 1-3.

Marius Șumudică, cu mâinile în cap după CFR Cluj – U Cluj 1-3

CFR Cluj a suferit o înfrângere dureroasă în derby-ul de la poalele Feleacului. Echipa pregătită de Marius Șumudică a pierdut cu 1-3 în fața Universității Cluj, deși a intrat în avantaj la cabine. Stefan Drazic a deschis scorul în minutul 12, iar formația din Gruia părea să aibă meciul sub control înainte de pauză.

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Elevii lui Cristiano Bergodi au ieșit schimbați de la vestiare. U Cluj a restabilit egalitatea în minutul 51, când Macalou a transformat penalty-ul acordat după hențul comis de Viktor Kun. Peste doar trei minute mai târziu, Mendy a completat revenirea „șepcilor roșii”, după centrarea lui Lukic. Lovitura decisivă a venit în minutul 71. Macalou a reușit „dubla” și a stabilit scorul final, 3-1 pentru formația pregătită de Cristiano Bergodi.

Finalul derby-ului a adus și una dintre imaginile serii pe „Dr. Constantin Rădulescu”. Marius Șumudică a fost surprins extrem de afectat de rezultatul de pe tabelă, cu mâinile în cap, în timp ce rivalii sărbătoreau victoria.

marius șumudică
Marius Șumudică și-a pus mâinile în cap după 1-3 cu U Cluj. FOTO: Fanatik

Reporterul FANATIK l-a surprins pe Șumudică stând în spatele jucătorilor de la CFR, pe care i-a felicitat într-un final, dar foarte discret. Gestul antrenorului a spus practic totul despre seara trăită de CFR. Înaintea etapei a 11-a, „feroviarii” sunt pe locul 8, cu 13 puncte, în timp ce U Cluj ocupă poziția a 5-a, cu 18 puncte.

Șumudică devastat
Marius Șumudică, devastat la final de meci. FOTO: Fanatik

Pentru CFR Cluj, eșecul din derby-ul orașului a consemnat a 5-a înfrângere pentru echipa lui Marius Șumudică. Fosta campioană a României își poate lua revanșa în runda cu numărul 11. Ardelenii vor juca la Mioveni, cu FC Argeș, luni, 12 octombrie, de la ora 18:00.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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