Marius Șumudică, dezlănțuit după Rapid – FCSB 0-0: „Steaua sunt ăia care țin de armată. Băieții ăia șmecheri sunt la ‘Peluza Sud’”

Marius Șumudică a oferit o primă reacție după meci, vorbind atât despre jocul prestat de echipa sa, de golul anulat al lui Alex Dobre, dar și de fanii „roș-albaștrilor”, cu care a intrat în conflict la final.

Discurs fără menajamente al lui Marius Șumudică după Rapid – FCSB 0-0

După remiza fără goluri din tur, scenariul s-a repetat și în retur între Rapid și FCSB. Meciul dintre cele două a fost plin de tensiune și ocazii de gol, pe motiv de offside.

Marius Șumudică a avut o primă reacție la finalul jocului. Tehnicianul a abordat în discursul său lipsa de atitudine a jucătorilor săi în momentul în care au fost în superioritate numerică, dar a vorbit și despre golul anulat care putea decide soarta partidei.

„Asta este viața, ăsta este VAR-ul. Ne-a debusolat!”

„Un rezultat echitabil. Am arătat mai bine în 11 contra 11 decât în 10 contra 11. S-a văzut încă o dată că au valoare, că pot ține de minge, că pot întrerupe jocul în anumite momente. Târnovanu s-a pus jos, este deștept. Când a văzut că are jucător afară s-a pus jos, Crețu s-a făcut că bate aut și s-a legat la șireturi, bravo lor. Acestea sunt momente pe care le simți și le câștigi odată cu experiența.

Nu am fost lucizi în fața porții, nu am reușit să desfacem jocul la margine. Când am ajuns în lateral, centrările au lăsat de dorit. Îmi felicit jucătorii pentru dorință, au jucat cu o echipă care la PAOK, de exemplu, au câștigat în 10 oameni. Ei nu au reușit astăzi cu noi să câștige. Puteam și noi, puteau și ei, au avut ocazii. Avem un gol anulat… toată viața lor au avut noroc la golul acela. Acesta e norocul lor tot timpul.

Ei construiesc de 8 ani de zile și ajung în faza asta, noi suntem în primul an de construcție. Am făcut 20 de puncte în tur, acum 26 în retur și mai avem un joc cu Hermannstadt, asta înseamnă mult. Asta este viața, ăsta este VAR-ul. Ne-a debusolat (anularea golului nr.), pentru că una este să te bucuri, alta este să te reîncarci după un astfel de moment.

„Asta e soarta Stelei… FCSB, scuze, Steaua sunt băieții ăia care țin de armată!”

Marius Șumudică consideră că meciul disputat pe Arena Națională a fost împotriva celor de la FCSB, nu a Stelei. Antrenorul giuleștenilor este de părere că adevărata „Steaua” împreună cu suporterii săi sunt în Liga 2.

I-am respectat prea mult, le-am spus. Am încercat să fac tot ce a ținut de mine ca să ajungem acolo să punem presiune pe ei. Ne-a lipsit Borza, dar și lor le-au lipsit jucători. Nu mă gândesc la titlu, Rapid are o medie de vârstă mică. Ei au avut o săptămână se se recupereze.

Asta e soarta Stelei… FCSB, scuze, Steaua sunt băieții ăia care țin de armată. Le-am zis că sunt 0, azi au fost 0. M-au insultat, nu am vrut să îi insult. Le-am zis că azi au fost 0 în fața suporterilor noștri. Pentru mine sunt 0 și vor rămâne 0. Băieții ăia șmecheri sunt la „Peluza Sud”, care se duc la CSA… Ei sunt săracii cetățeni”, a spus Marius Șumudică la flash-interviu.