Marius Șumudică, dezlănțuit înainte de Rapid – FCSB: „Sunt unul dintre cei mai buni antrenori români, sunt numărul 1!”. Ce mesaje a primit de la Rădoi și Petrescu

Marius Șumudică a trecut repede peste . Formația giuleșteană a ratat un obiectiv important în acest sezon, dar și-a mutat atenția pe duelul din play-off, cu rivala FCSB.

Marius Șumudică a făcut show la conferință înainte de Rapid – FCSB

Rapid trebuie să uite eliminarea din Cupa României Betano. Formația din Giulești înfruntă FCSB pe teren propriu, în etapa cu numărul șase din play-off-ul SuperLigii României.

După ce clubului, și a făcut spectacol. Antrenorul român a stârnit hohote de râs și a transmis că a primit mesaje de susținere de la Dan Petrescu și Mirel Rădoi.

De asemenea, Șumi a declarat că este concentrat total pe cele cinci meciuri rămase și că este convins că echipa sa va da totul pentru o victorie în fața marii rivale din capitală.

„După meciurile cu Dinamo și cu CFR Cluj… cu Dinamo am câștigat, cu CFR am făcut o repriză foarte bună. Am fost ales antrenorul etapei. Cum naibii, în 10 zile e cel mai prost antrenor Șumudică acum?!

Până acum am fost modest, dar aveți în față unul dintre cei mai buni antrenori români. Vorbesc la persoana a treia, cum nu le place unora: Șumudică este unul dintre cei mai buni antrenori!

Și asta m-au făcut să cred mesajele pe care le-am primit de la ceilalți antrenori. Dan Petrescu, Mirel Rădoi mi-au scris că sunt unul dintre cei mai buni antrenori din România. ‘Noi te respectăm și nu este normal ceea ce ți se întâmplă’. Eu le mulțumesc pe această cale. Dan Petrescu a venit după mine la CFR și nu aveam o relație extraordinară. Îi mulțumesc și lui Mirel Rădoi”.

Marius Șumudică: „Am ajuns antrenorul etapei datorită jucătorilor, nu mă dezic de ei”

„Asta m-a făcut să mă schimb și să mă simt mândru. Încă sunt tânăr pentru meseria de antrenor, cred că pot să o fac cu brio. Mâine sunt pregătit de război! Am ajuns în semifinalele Cupei, am fost la 30 de secunde iar… Parcă e un blestem pentru noi cu Hermannstadt. Era o presiune și pe jucători la momentul respectiv, ne doream foarte mult să ajungem în finală, n-am reușit. Eram aproape de prelungiri, nu știi ce se întâmplă acolo.

De ce cu 10 zile înainte eram… Nu eu, eu am ajuns antrenorul etapei datorită jucătorilor, nu mă dezic de ei. Eu nu-mi critic jucătorii în fața presei și n-o s-o fac niciodată. Consider că atât au putut atunci, cred că vor putea mai mult mâine. S-a discutat de perioada asta în care trebuie să-mi continui treaba și să rămân la echipă. N-a fost nicio discuție de lot, de transferuri, n-am apucat să vorbim astea, nu știm ce se va întâmpla”.

Marius Șumudică: „Eu mă consider unul dintre cei mai buni antrenori și mă simt extraordinar bine”

„În cazul în care eu calific această echipă în cupele europene, va trebui să rămân antrenorul Rapidului. Este o clauză care trebuie plătită, fie că sunt dat afară, fie că vreau să plec. Eu nu mi-am permis să o plătesc acum.

Vă uitați la fața mea, vi se pare că mai sunt ca în trecut? (râde). Dacă sunt și eu mai bun, unul dintre cei mai buni, dacă colegii mei spun că sunt unul dintre cei mai buni, ce să fac, frate? Dacă vrei să te duci la un concurs de miss și îți spune unul că ești frumoasă și te simți și îți spune panglica aia pe tine. Eu mă consider unul dintre cei mai buni antrenori și mă simt extraordinar bine.

Atât de fericit sunt, pe cuvântul meu de onoare… Spune-le colegilor tăi că Șumudică este cel mai fericit, eu sunt numărul 1, Șumudică s-a schimbat (n.r. râde cu zgomot). Am ajuns să râd și eu ca Gigi Becali, poate îmi merge bine (n.r. continuă să râdă în hohote)”, a declarat Marius Șumudică.