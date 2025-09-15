Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică, dezlănțuit la adresa lui Mandorlini: „El nu se uita joc, nota pe un carnețel de la librărie”. Nu l-a uitat nici pe Louis Munteanu: „Gheață la mal”

Marius Șumudică s-a dezlănțuit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, la adresa lui Andrea Mandorlini după Metaloglobus - CFR Cluj 1-1.
Iulian Stoica
15.09.2025 | 11:23
Marius Șumudică, dezlănțuit la adresa lui Andrea Mandorlini. Sursă foto: Colaj Fanatik

CFR Cluj s-a deplasat la Clinceni, în etapa a 9-a din SuperLiga, pentru duelul cu Metaloglobus. În ciuda faptului că au fost mari favoriți la victorie, „feroviarii” au mai făcut un pas greșit și au remizat, scor 1-1. Ce spune Marius Șumudică despre acest rezultat.

Marius Șumudică, dezlănțuit la adresa lui Mandorlini: „Îi fugea peruca, dar el nota pe un caiet de la librărie”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a ținut să critice modul în care Andrea Mandorlini a gestionat meciul în fața lui Metaloglobus. „Șumi” este în asentiment cu opinia lui Andrei Vochin și susține că tehnicianul italian este depășit. Ba mai mult, fostul antrenor de Rapid a prezentat trei momente cheie în care Mandorlini a greșit.

Totodată, Marius Șumudică a transmis că ce se întâmplă acum la CFR este o totală lipsă de profesionalism. Fostul antrenor de la Rapid a amintit și de situația lui Louis Munteanu, atacantul fiind mai mult indisponibil în acest start de sezon.

„Nu este nimic ieșit din comun. La modul în care se prezintă aceste două echipe (n.r. – FCSB și CFR Cluj), astea sunt locurile pe care le merită în clasament. E o rușine! Pentru mine, ceea ce joacă FCSB și CFR Cluj în momentul acesta, este o rușine! Sunt echipe de play-out!

Eu nu am văzut în viața mea ce se întâmplă acum la CFR. Este incredibil Mandorlini! M-am uitat în timpul meciului, se desfășurau acțiunile și el stătea cu un carnețel în mână și scria, nu urmărea acțiunile meciului. Trebuia să pună un secund să scrie! El nota pe carnețel… Au fost trei momente șocante.

Primul, am văzut un antrenor care… Săracul, îi fugea peruca întruna. Nu am nimic cu el, nu umblu la estetic, dar să stai în minutele în care ești condus de Metaloglobus… El stătea și își nota într-un carnețel de ăla de la librărie, cred că era 1 sau 2 lei.

„Munteanu e gheață la mal de la începutul campionatului”

Al doilea moment e atunci când în minutul 73 i-a chemat pe Păun, Biliboc și Cordea ca să-i introducă, ei se schimbă, se duc după al 4-lea arbitru și apoi el îi trimite înapoi la încălzire. Eu, dacă eram jucător, nu știu dacă mai intram. Îi cheamă din nou în minutul 82, îi introduce pe cei trei și scoate singurul atacant pe care îl avea, joacă atacant Cordea.

Încă un moment, mai era un moment de joc și el a decis să îl bage pe Deac. Pentru ce a însemnat Deac pentru CFR Cluj… Dacă nu te mai bazezi pe Deac, îi oferi un post în club și aia e. În ultimul minut parcă trăgea de timp ca să păstreze punctul cu Metaloglobus. Au fost niște decizii șocante!

Domnul nu are nicio treabă, cu tot respectul că a antrenat unde a antrenat. A avut două săptămâni de pregătire, el cunoaște foarte bine clubul, nu a venit de nicăieri. Ceea ce se întâmplă acum se datorează și staff-ului. Pleacă jucători, se schimbă, cred că au făcut 50 de transferuri! Este o lipsă totală de profesionalism!

(n.r. – Așa și la Louis Munteanu) Când am spus lucrurile acestea, m-a atacat toată lumea, spuneau că Șumudică are ceva cu Louis Munteanu. Ce să am, fraților? De când a început campionatul, Louis Munteanu e gheață la mal. Când joacă, când nu joacă. Ba n-a mai venit la echipă, ba e accidentat”, a declarat Marius Șumudică.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
