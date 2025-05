Marius Șumudică dezvăluie ce se întâmplă cu Săpunaru după ce și-a anunțat retragerea: „E o legendă!”

Rapid a avut un sezon mult sub așteptări, iar unul dintre capitolele la care au pierdut a fost ambiția echipei, care era nelipsită atunci când Săpunaru era pe teren. Căpitanul de facto al echipei nu a mai putut evolua în acest an din cauza accidentărilor, iar la finalul sezonului se va retrage. Marius Șumudică a anunțat ce se va întâmpla cu Cristi Săpunaru după ce va juca oficial ultimul meci pentru clubul său de suflet.

Marius Șumudică a dezvăluit ce va face Cristi Săpunaru după ce se va retrage din cariera de fotbalist

Cristi Săpunaru a fost un om extrem de important pentru Marius Șumudică în acest sezon. Deși legendarul fundaș al giuleștenilor nu a putut să-l ajute pe tehnician din teren, el a fost un pilon principal în vestiar, unde a putut să împărtășească jucătorilor din experiența sa și din iubirea pentru Rapid.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, într-un dialog cu Horia Ivanovici și invitații săi, Marius Șumudică a dezvăluit ce se va întâmpla cu căpitanul „alb-vișiniilor” din sezonul următor:

„El chiar poate fi numit legendă a Rapidului pentru ceea ce a făcut și unde a jucat și ce a câștigat cu Rapid. A fost căpitanul echipei naționale… este un nume greu în istoria Rapidului și merită o sărbătoare aparte.

Se retrage o legendă. Din păcate, își pune ghetele în cui, dar eu sunt ferm convins că își va aduce aportul la echipă. Din ce înțeleg eu, va rămâne în cadrul clubului pe o poziție din administrație. Sper să fie inspirat și să ia cele mai bune decizii la Rapid și la anul îmi doresc din tot sufletul ca acest club să performeze”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Săpunaru, mesaj emoționant pentru fanii giuleșteni

pentru viața de fotbalist, Căpitanul Rapidului a transmis fanilor un mesaj video, extrem de emoționant, în care i-a asigurat pe suporteri că această retragere nu este un „adio!”:

„Eram doar un copil când am călcat în tribunele Giuleștiului pentru prima oară și m-am îndrăgostit de această echipă. În 2006, după ani la rând în care am visat să îmbrac tricoul Rapidului, visul a devenit realitate și am ajuns să îmbrac tricoul Rapidului pentru prima oară. În toți acești ani în care am purtat tricoul Rapidului a fost o onoare pentru mine și cred că din dragoste pentru acest club aș fi fost în stare să fac orice.

Am avut norocul să joc în campionate destul de puternice, să fiu jucătorul echipei naționale, să fiu căpitan, dar toate au final. Meciul cu CFR Cluj va fi ultimul meu ca jucător al Rapidului pe Giulești. Este un meci greu pentru mine, dar nu o să îl consider ca un adio, ci ca un nou început. Vă rog să rămâneți aceiași suporteri ai Rapidului cum ați fost întotdeauna. Hai, Rapid”, a fost mesajul lui Cristi Săpunaru.