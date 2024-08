Marius Șumudică dezvăluie de ce a fost la meciul Rapidului de ziua soției sale. „N-am nici un interes la echipă”. Ce a simțit la scandările fanilor

Marius Șumudică a precizat de ce s-a hotărât pe ultima sută de metri să meargă pe stadionul din Giulești la meciul Rapidului cu Sepsi, 2-2, partidă care s-a disputat chiar de ziua soției sale.

Marius Șumudică, prezent la Rapid – Sepsi, 2-2, chiar de ziua soției sale

Rapid a avut o nouă prestație modestă. Pe stadionul din Giulești, în etapa a patra a Superligii, , și au ratat șansa de a obține prima victorie pe teren propriu din acest sezon.

La partidă a fost prezent și Marius Șumudică, care a venit direct de la onomastica soției sale. Apariția acestuia a făcut furori pe stadion. Sute de oameni s-au îngrămădit să-și facă poze cu tehnicianul, iar întreaga arena a strigat „Șumi-gol” de mai multe ori pe parcursul jocului.

Reacția fanilor din Giulești l-a copleșit pe Marius Șumudică. Antrenorul care a câștigat titlul de campion cu Astra în 2016 a evidențiat că a avut parte de cel mai frumos sentiment.

„Știi de ce m-am dus la meci? Eu nu am mai fost de foarte mult timp la meci. Toată lumea că bag bățul prin gard…. Ieri m-am dus la meci pentru că ultima dată când am dus pe Giulești, au jucat cu Dinamo, și am crezut că vor câștiga.

Era ziua soției mele. Eram la restaurant și fiul meu mi-a zis: ‘Tată, mă duc la meci’. Ok, hai că vin și eu. Poate de data asta vin cu noroc și vor câștiga.

Cuvintele sunt de prisos. Nu am ce să spun. În momentul în care un stadion întreg îți scandează numele de 2-3 ori… Au strigat de Pancu, Săpunaru și Șumudică, iar după ce s-a strigat ‘Demisia’ au strigat numele meu. Sunt momente pe care le trăiești.

De când am intrat pe stadion și până am plecat, fără să exagerez, cred că am făcut câteva sute de poze. Cu astea rămâi, că ai lăsat ceva în urmă ca jucător. Nu mă așteptam. E prima oară să fiu în tribună și să se întâmple asta. Pentru mine e de ajuns dacă dintr-o sută de rapidiști mă iubește unul. Dar, din 10.000, câți au fost la meci, să strige aproape tot stadionul e… ”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, dezamăgit de cum arată Rapidul

De asemenea, antrenorul a ținut să precizeze că analizeze pe care le face sunt pur obiective, și că nu lansează o părere în spațiul media pentru a fi beneficiarul unui post pe banca tehnică a Rapidului.

De altfel, Marius Șumudică a dezvăluit că h îl face să nu aibă niciun interes în a prelua echipa, în cazul unei posibile demiteri a nord-irlandezului Neil Lennon.

„Eu spun ce văd profesional, dacă lucrurile astea deranjează e problema fiecăruia. M-am simțit cumva atacat. Orice aș spune se interpretează. Pe fondul unor rezultate negative lumea o interpretează. Uite-l pe Șumudică, Săpunaru nu a jucat, e nemulțumit, relația lui cu Săpunaru, dacă zic de FCSB ceva apar imediat MM și Gigi, dacă zic de Dinamo, spun că o laud pe Dinamo.

Eu o spun ceea ce văd, dar mai cu perdea, pentru a nu mai deranja pe nimeni. Atenție, nu cu interes. Eu nu am niciun interes în momentul de față. La ceea ce am văzut aseară nici nu aș putea să am un interes la ce am văzut”, a mai spus Marius Șumudică.

