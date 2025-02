Marius Șumudică dezvăluie la ce se gândea în minutele de prelungire: „Am avut așa, o inspirație, o sclipire. Am riscat tot!”. Exclusiv

Marius Șumudică și staff-ul tehnic au avut emoții în minutele de prelungire din – Unirea Slobozia, scor 2-1. Tehnicianul giuleștenilor a povestit cum s-a trăit meciul în Giulești și ce mutare a schimbat fața grupării de sub Podul Grant.

La ce s-a gândit Marius Șumudică în minutele de prelungire: „Am avut așa, o inspirație, o sclipire”

, care rămân pe loc de play-off până la derby-ul Petrolul Ploiești – FCSB. Marius Șumudică a fost inspirat în etapa cu numărul 25 din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a riscat și l-a schimbat pe Mattias Kait cu Dina Grameni, un jucător de un profil diferit. Tehnicianul giuleștenilor a dezvăluit detalii din zona băncii tehnice la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Greu, dacă mai trăiesc două, trei episoade de genul mă duc mâncânc chibrituri. Fără lipsă de modestie, la un moment dat mi s-a părut că e un joc de antrenament. Orice minge se termina cu ocazie la poarta lor, doar în primul meci din Dubai am mai avut așa ocazii.

ADVERTISEMENT

Am dat de două ori în bară, portarul lor a scos, am avut 11 șuturi pe poartă și 30 de ocazii. Te duci în pragul nebuniei, ești aproape de un semieșec și câștigi în ultimul minut. Nu era normal, Dumnezeu ne-a răsplătit până la urmă.

Mă gândeam că nu se poate așa ceva. Am avut așa, o inspirație, o sclipire. Toată lumea îmi spunea că nu mai poate Kait, că are crampe și simte ceva, nu mai poate alerga și avea 11.000 de metri alegerați deja”, spune Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Staff-ul tehnic s-a gândit la o altă schimbare: „Toată lumea îmi spunea de el”

„Toată lumea îmi spunea de Vulturar, auzeam prin spatele băncii și pe la mine în staff. Am avut o inspirație și l-am băgat pe Grameni, deci am jucat fără număr șase. A început să limpezează jocul.

Ieri am jucat într-un sistem cu patru fundași, deci nu mai aveam niciun tampon acolo. Am riscat tot, l-am băgat pe Grameni și am câștigat un om la mijloc, un pasator foarte bun pentru că asta e calitatea lui de bază.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Spune că decizia asta ai luat-o când l-ai văzut pe Vulturar chemat de la încălzire în spatele tău) Cineva din staff l-a chemat pentru că avea probleme Kait, i-am zis să-l cheme pe Grameni. Membrii din staff s-au gândit că schimbăm post pe post, iar Vulturar era singurul număr șase.

Am avut o sclipire și m-am gândit să-l bag pe Grameni, care mi-a ordonat jocul și a făcut ce trebuia să facp”, a mai spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică, declarații tari după Rapid - Unirea Slobozia 2-1