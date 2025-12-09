Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică, dezvăluire incredibilă despre cum se pregătea Denis Alibec cu el antrenor. „Niciodată!”

Marius Șumudică a vorbit despre relația specială cu Denis Alibec din perioada când cei doi au colaborat la Astra Giurgiu și au ieșit campioni. Ce atitudine avea capriciosul atacant la antrenamente.
Răzvan Scarlat
09.12.2025 | 23:15
Marius Sumudica dezvaluire incredibila despre cum se pregatea Denis Alibec cu el antrenor Niciodata
Marius Șumudică și Denis Alibec au colaborat foarte bine la Astra Giurgiu. Sursa foto: colaj FANATIK
Denis Alibec are un sezon slab la FCSB și, cel mai probabil, va părăsi echipa în perioada de transferuri din iarnă. Adus ca o mare vedetă în vară, atacantul a devenit unul dintre fotbaliștii cei mai criticați de Gigi Becali. Marius Șumudică i-a luat, însă, apărarea fostului său elev și a făcut o dezvăluire incredibilă. Cum se pregătea vârful cu el antrenor.

Ce îl macină pe Marius Șumudică referitor la Denis Alibec

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a declarat că Denis Alibec este un jucător special, căruia el și Gică Hagi au reușit să-i găsească “PIN-ul”. Tehnicianul este ferm convins că atacantul încă mai poate juca fotbal la nivel înalt, ținând cont că, până să ajungă la FCSB, avea cifre excelente la Farul, sub comanda “Regelui”.

Alibec, cu nebunul ăsta de Șumudică, de ce a avut cele mai bune cifre? Cu nebunul de Hagi, de ce a avut cele mai bune cifre? De ce cu Hagi juca acum șase luni de rupea pământul? Mi-a dat un gol de… A fost o minge lobată, am jucat la Ovidiu, și când s-a întors odată și a dat un voleu de la 17 metri, nici n-a mișcat Aioani. O execuție cum n-am văzut în viața mea. De ce cu Hagi juca de rupea pământul? De ce cu Șumudică a jucat de a rupt pământul și acum nu mai joacă?”, este marea dilemă a lui Marius Șumudică.

Prezent în studio, Adrian Ilie i-a răspuns, imediat, lui Marius Șumudică. “Pentru că l-ați convins să se antreneze sută la sută în fiecare zi”, a fost reacția fostului fotbalist.

Cum se pregătea Denis Alibec cu Marius Șumudică antrenor

Replica lui Marius Șumudică nu s-a lăsat așteptată, iar ex-antrenorul Astrei Giurgiu a făcut o dezvăluire incredibilă despre cum se pregătea Denis Alibec sub comanda sa.

Uite, hai să-ți spun adevărul, Adi. Cu mine nu s-a antrenat niciodată sută la sută. Cu mine, Alibec și Budescu nu s-au antrenat niciodată sută la sută. Și am scos din ei maximum. Trebuie să știi și să ai arta asta când antrenezi, să știi să te comporți cu unii jucători și să scoți de la ei maximum. Ok, nu însemna că îi dădeam la o parte, că ceilalți alergau mai mult și ei aveau un program special. Nu. Făceau programul cu echipa, dar, la un moment dat, îi vedeam că nu fac sută la sută și nu interveneam. Pentru că dacă aș fi intervenit generam un conflict”, a mai spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

De ce Denis Alibec și Constantin Budescu aveau statut special la Astra Giurgiu

În continuare, Marius Șumudică și-a adus aminte de perioada când el și Dănuț Lupu erau colegi la Rapid și se pregăteau cu Mircea Lucescu. Antrenorul susține că Denis Alibec și Constantin Budescu sunt fotbaliști care, din punctul lui de vedere, au meritat să aibă statut special la Astra Giurgiu deoarece erau decisivi pe teren.

Dar, ce? Mie îmi spuneți că Lupu cât a fost cu mine și am luat campionatul la Rapid era sută la sută cu nea Mircea Lucescu și i-a zis ceva nea Mircea? Păi era ultimul cu mine la alergare, vă spun eu. Eram ultimii, noi doi, că nu puteam. Dar Lupu când intra pe teren, știam că 80 la sută am câștigat meciul, nu mă mai interesa. Așa și cu Alibec și cu Budescu. La Astra când intram pe teren, stăteam pe bancă liniștit. Depinde, sunt și jucători la care poți să închizi ochii în anumite momente. Își dădeau viața pentru mine. Eu vorbesc de relația mea cu ei. Ei simțeau ceea ce le spuneam la antrenament, după antrenament îi chemam la mine.

Și îi spuneam: Denis, nu e ok ceea ce ai făcut azi. Nu am vrut să intervin, să te pun în fața jucătorilor, să dau un exemplu și să generăm un conflict. Uite, așa, așa, așa, dar nu-i normal. Să nu creadă că sunt fraier. După care vorbeam cu el și-l obligam ca la sfârșitul săptămânii să-mi dea înapoi ceea ce eu i-am spus în zilele respective. Când intrau pe teren, cei doi, bine era și o simbioză între ei, câștigau meciurile. Atunci, un Geraldo, un Găman, un Teixeira, un Boldrin acceptau lucrurile de genul ăsta”, a încheiat Șumudică.

