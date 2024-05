Marius Șumudică, dezvăluirea momentului: „Răzvan Lucescu se bate cu Mourinho la Beșiktaș”. Clauză de reziliere uriașă a antrenorului

. Antrenorul, dezvăluirea momentului după ce Răzvan Lucescu a luat titlul cu PAOK Salonic.

Marius Șumudică e convins că Răzvan Lucescu nu va mai antrena la Rapid: „A ajuns la un nivel mult prea mare”

Marius Șumudică a explicat că fiul lui „Il Luce” este pe lista unuia dintre cele mai importante cluburi din Turcia: „Eu nu cred că Răzvan Lucescu se va mai întoarce la Rapid. A ajuns la un nivel mult prea mare”.

Șumudică a spus care este lista scurtă a turcilor: „Acum se bate cu Mourinho la Beșiktaș. Portughezul e favorit, Thomas Tuchel și Răzvan Lucescu”.

Antrenorul e însă convins că va fi foarte greu să semneze cu Beșiktaș: „Problema e că Răzvan Lucescu are o clauză de reziliere de 7 milioane de euro. Va fi greu să o plătească cineva. A apărut în presa din Turcia, acolo se discută de asta”.

Răzvan Lucescu nu e însă pe lista lui Gigi Becali la FCSB: „Mi se pare că e mai tare ca taică-su după ce a făcut acum. Că Mircea Lucescu a făcut cu bani mulți, el cu bani puțini. La Răzvan nu m-am gândit, el tot a fost plecat. Nu merge să iau eu antrenor rapidist, fac scandal suporterii”, a mai spus patronul campioanei, la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce a luat titlul cu PAOK Salonic: „Cel mai important din cariera mea”

în fața lui Aris în ultima etapă, mai ales că rivala din oraș a avut o ocazie uriașă în minutul 95: „Îți voi spune în felul meu, te consider un prieten. E magic ce se întâmplă! Nimeni nu ne dădea vreo șansă să facem asta. Nici nu visau să avem un astfel de parcurs european.

Meciul de azi a fost incredibil! Am avut un om mai puțin în ultimul sfert de oră, adversarul ne-a presat. E caracterizarea perfectă a întregului sezon. Am luptat, am sperat, am reacționat și am câștigat un meci incredibil. Am obținut titlul și am scris istorie pentru PAOK”.

Lucescu Jr. a fost un mesaj special patronul lui PAOK Salonic și impresarul Ivan Savvidis: „Trebuie să menționez un aspect foarte important. Suntem aici și am adus titlul șefului. El, finanțatorul, a creat echipa această unită, el a adus toți jucătorii. ‘Boss, îți mulțumesc din toată inima. E pentru tine ce am reușit azi! Trebuie să acceptăm că am devenit, măcar pentru un anumit nivel, o echipă europeană’.

În final, antrenorul noii campioane a Greciei s-a adresat : „Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor noștri. Sprijinul lor imens ne-a ajutat pe durata întregului sezon. E un titlu diferit față de precedentul. Am jucat multe meciuri, munca depusă a fost fantastică. Am avut o mentalitate de luptători. Cred că e cel mai dificil trofeu din cariera mea