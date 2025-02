Marius Șumudică, dezvăluiri incredibile înainte de Farul – Rapid: „Au anunțat că eu semnasem. M-au sunat să mă întrebe când aterizez”

Ofertat de prim-divizionara saudită Al Okhdood , . Tehnicianul a vorbit înainte de meciul contra Farului despre reacția presei din Arabia Saudită, dar și despre obiectivele pe care giuleștenii și le propun în acest sezon.

Marius Șumudică: „În Golf au anunțat toate televiziunile că eu semnasem”

Jurnaliștii din Arabia au anunțat cu câteva zile în urmă că Marius Șumudică s-ar fi înțeles cu Al Okhdood și că tehnicianul urma să revină în țara unde le-a mai pregătit pe Al Shaab, Al Shabab și Al Raed. Antrenorul Rapidului a infirmat din start această variantă, dar vestea nu a ajuns și în presa saudită.

ADVERTISEMENT

„În Golf au anunțat toate televiziunile ieri că eu semnasem, m-au sunat prietenii de acolo să mă întrebe când aterizez. Au fost tatonări tot timpul, m-au sunat, dar am refuzat de la început. Eu am spus, când am semnat cu Rapid, că orice echipă ar veni mă interesează doar să îmi termin contractul, avem niște obiective și trebuie îndeplinite. Mai departe, când o să fiu liber, mie nu îmi place să stau acasă, mă voi duce să antrenez. Dar eu nu voi lăsa niciodată Rapidul. Ăsta este un subiect închis” a afirmat Marius Șumudică.

Tehnicianul a dezvăluit singura situație în care s-ar despărți de echipa sa de suflet, dar a clarificat și discuțiile despre o eventuală prelungire a contractului: „Eu nu voi lăsa niciodată Rapidul pentru nimic în lume, indiferent ce se va întâmpla din partea oricui. Când va spune domnul Șucu sau domnul Angelescu că mi s-a încheiat mandatul, ne dăm mâna și am plecat, nu este nicio problemă. Dar alți factori nu mă vor face să renunț la echipa pe care o iubesc. Simt că e ok ce se întâmplă acum în cadrul clubului. În viața e greu să faci bine, e ușor să faci rău, mai departe nu știu. Nu există discuții referitoare la prelungirea contractului, nu au existat și nu există”.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică și-a început cel de-al doilea mandat pe banca Rapidului în august, după demiterea nord-irlandezului Neil Lennon, iar contractul său este valabil până la finalul sezonului următor.

„Nu veți auzi din gura mea că ne batem la titlu”

Rapidul a înregistrat un progres semnificativ sub comanda lui Marius Șumudică, iar cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat, giuleștenii sunt aproape de calificarea în play-off. Rapid are 42 de puncte, patru în plus față de FC Hermannstadt (care a jucat deja în această rundă) și la cinci distanță de Sepsi și Petrolul.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, tehnicianul a afirmat că nu va face promisiuni legate de titlu în actuala stagiune. „În cariera mea am avut destule episoade și niciodată nu voi promite nimic fanilor, jucătorilor, conducătorilor mei, nu o să promit absolut nimic. Putem să vorbim de o poziționare în clasament când începe play-off-ul, atunci voi putea spune ce cred eu că poate face Rapidul, în rest, din gura mea, nu veți auzi și nu ați auzit de când am venit aici că ne batem la titlu.

ADVERTISEMENT

Eu am spus și mă repet că indiferent ce se va întâmpla cu acest lot, indiferent ce antrenor va fi pe bancă anul viitor, sper eu cu Șumudică, anul viitor echipa trebuie obligatoriu să se bată la titlul de campioană! E obligatoriu! Cresc jucătorii de la an la an, Rapidul are o echipă foarte bine conturată, îi văd, îi simt. După încă o pregătire de vară, Rapidul va arăta altfel, Uitați-vă ce a însemnat o pregătire de iarnă făcută cu mine” a declarat Marius Șumudică.

Antrenorul Rapidului a câștigat titlul în Superligă în sezonul 2015-2016, când se afla pe banca Astrei Giurgiu.